المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ لطف حسين الاسلمي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ لطف حسين لطف الاسلمي، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشاد أمين عام المؤتمر بدور الفقيد وبأعماله الوطنية التي قام بها خلال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء والعمل الجاد والمخلص والمتفاني في خدمة الوطن والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.



وعبر الأمين العام في البرقية التي بعث بها باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، إلى الشيخ محسن حزام الاسلمي عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بمديرية اسلم محافظة حجة وإخوانه وكافة آل الاسلمي، بخالص التعازي وأصدق المواساة لهم جميعاً في هذا المصاب الجلل، مبتهلاً إلى المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان..



إنا لله وإنا إليه راجعون