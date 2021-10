المؤتمرنت -

مكمل غذائي يسبب الرجفان الأذيني والجلطات.. احذر تناوله

سلطت دراسة جديدة الضوء على ضرورة توخي الحذر مع تناول المكملات الغذائية، حيث أن بعض هذه المكونات شائع بشكل كبير ويباع في الأسواق بلا وصفات طبية ولها آثار خطيرة.



ويدعم الكثيرون أجسامهم بالمكملات الغذائية المتنوعة بهدف تحسين البنية الجسدية أو الوظيفة الإدراكية، خصوصا أن بعض الدراسات نوهت إلى دور بعض المكملات مثل "فيتامين ب 12" في محاربة الزهايمر على سبيل المثال، لكن الدراسات نوهت أيضا إلى وجود بعض المخاطر لهذه المكملات.



المكمل الأشهر قد يسبب كارثة للقلب

قام مجموعة أطباء من مستشفى جامعة جنيف ومستشفى بريجهام بمراجعة سبع دراسات أجريت على ما مجموعه 81 ألف حالة طبية، حيث وجده الباحثون أن مكملا شائها جدا وكثير الاستخدام مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، خاصة بين أولئك الذين تناولوا أكثر من جرام واحد من هذه المكملات يوميًا.



كشف التحليل التلوي الجديد الذي قام به الأطباء والذي نُشر في مجلة دورية علمية "American Heart Association Circulation" نقلته سبوتنيك، أن تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية البحرية، أو ما يطلق عليه مكملات زيت السمك، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها.



الرجفان الأذيني يسبب الجلطة الدماغية

يسبب الرجفان الأذيني شعور الإنيسان بالضعف والتعب لدى المرضى والدوخة وألم في الصدر والدوار وضيق التنفس، بالإضافة إلى عدم القدرة على ممارسة الرياضة لفترات طويلة من الزمن، بحسب تقرير مؤسسة "Mayo Clinic" الطبية.



كيف يمكن عكس آثار الرجفان الأذيني؟

بحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" يمكن عكس مشكلة الرجفان الأذيني من خلال المراجعة الطبية واستشارة الطبيب عند تناول مكملات "أوميغا 3" الدهنية حيث من الممكن أن ينصح الطبيب بتعديل الجرعات وكميتها خصوصا تلك المشتقة من البحر، حيث يمكن أن تساعد الجراحة والعلاج والأدوية في علاج الرجفان الأذيني بشكل فعال.