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أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في 11 محافظة يمنية من أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتدفق للسيول خلال الـ24 ساعة المقبلة

للمواطنين في 11 محافظة.. استعدّوا للأمطار الغزيرة والعواصف

المؤتمرنت -
للمواطنين في 11 محافظة.. استعدّوا للأمطار الغزيرة والعواصف
توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية والمناطق الساحلية والصحاري خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية اليوم، بأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة تصاحبها العواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من لحج جنوباً إلى صعدة شمالاً وكذلك الهضاب الداخلية.

وحسب المركز من المحتمل أن تكون الأمطار أشد غزارة على محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، الضالع، وريمة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد يصاحبها الرعد أحياناً على السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

كما يتوقع هطول أمطار متفرقة على صحاري الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت وأجزاء من السواحل الشرقية.

وحذر المركز المواطنين من غزارة الأمطار وتدفق السيول في الشعاب والوديان والعواصف الرعدية في تلك المحافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وحث المركز على ضرورة الابتعاد وعدم عبور ممرات ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وإيواء الحيوانات والنحل والطيور وتفقد المنازل سيما الطينية القديمة منها وكذلك شبكات تصريف المياه في المدن.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في عدن : 40 ملم، إب : 2.7، المحويت : 1.9، تعز : 0.8.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والساحلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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