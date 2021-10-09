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"فياغرا طبيعية" نبته تزرع في اليمن ورخصية

على الرغم من أن الِجرجير موطنه الأصلي غرب آسيا وأوروبا والهند وأفريقيا ، إلا أن زراعته لا تقتصر على هذه المناطق ، بل يمكن أن ينمو في أي مكان على وجه الأرض ، حيث يعتبر تناوله يوميًا غذاءً مفيدًا وطبًا وقائيًا قويًا.



يعد الجرجير من النباتات الورقية الخضراء الغنية بالمعادن، نبات صليبي موطنه أوروبا وآسيا، هذا الخضار المغذي هو أحد أفراد عائلة الملفوف، وتعود فوائد الجرجير الصحية إلى محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.



أهم خصائص الجرجير والقيمة الغذائية

يحتوي الجرجير على فيتامينات (أ) و(ب 6) و(ب 12) بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، كما أن النباتات الخضراء منخفضة جدا في السعرات الحرارية، مما يجعلها مكملا مهما للعديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن.



ومن بين فوائد الجرجير الصحية تعزيز القدرة الجنسية



وصف الكثيرون الجرجير بأنه "فياغرا طبيعية"، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات (أ) و(بي 6) التي تساعد على "إنتاج الهرمونات الجنسية الذكرية"، كما أنه يحتوي على مستويات عالية من فيتامين (سي) الذي يمكن أن يزيد من عدد الحيوانات المنوية وحركتها، وكذلك فيتامين (إي) الذي من المفترض أن يساعد الحيوانات المنوية على اختراق البويضة وحدوث حمل، بحسب صحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية.



ودفعت الميزة السابقة شركة بيرة بريطانية لطرح منتج جديد مليء بالجرجير، بدعوى أن المشروب الجديد غير المعتاد قد يعزز الدافع الجنسي لدى الرجال.



