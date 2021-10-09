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المؤتمر نت - تشديد الرقابة على محلات بيع زينة المولد النبوي

تشديد الرقابة على محلات بيع زينة المولد النبوي

المؤتمرنت -
تشديد الرقابة على محلات بيع زينة المولد النبوي
وجهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بتشديد الرقابة على محلات بيع الزينة الخاصة بالمولد النبوي.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني خلال زيارته لعدد من محلات بيع الزينة بأمانة العاصمة ان التوجيه للمكاتب جاء عقب تلقي الوزارة بلاغات عن قيام بعض المحلات التجارية برفع أسعار المواد المستخدمة في احتفالات المولد النبوي الشريف.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يمارس الاحتكار أو القيام برفع الأسعار غير المبررة لمواد الزينة المستخدمة في احتفالات هذه المناسبة العظيمة التي يجب على الجميع استلهام قيمها النبيلة في معالجة القضايا والظواهر السلبية في المجتمع .

وعبر عن أسفه لقيام بعض ضعاف النفوس باستغلال مناسبة المولد النبوي لرفع أسعار الزينة والمواد المستخدمة في إحياء هذه المناسبة .

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة ومكاتبها في المحافظات والإبلاغ عن أي محلات تستغل هذه المناسبة وتقوم برفع الأسعار عبر الرقم المجاني للوزارة ١٧٤.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف أو يتلاعب بالأسعار ويستغل هذه المناسبة. سبأنت









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