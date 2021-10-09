السبت, 09-أكتوبر-2021 الساعة: 05:59 م - آخر تحديث: 05:03 م (03: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء.. إحياء الذكرى الخامسة لمجزرة القاعة الكبرى

صنعاء.. إحياء الذكرى الخامسة لمجزرة القاعة الكبرى

المؤتمرنت -
صنعاء.. إحياء الذكرى الخامسة لمجزرة القاعة الكبرى
أحيت العاصمة صنعاء اليوم الذكرى الخامسة لمجزرة القاعة الكبرى التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي في الـ8 من اكتوبر 2016م، حينما قصف بغارتين متتاليتين صالة عزاء آل الرويشان بصنعاء، وهى الجريمة التي استهدفت قرابة 1000 مدنياً مابين شهيد وجريح ضحايا المجزرة التي عرفت اعلامياً بأم الجرائم.

وفي الفعالية الخطابية بهذه المناسبة الاليمة بحضور قيادات الدولة والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحشد كبير من اقارب وأصدقاء ضحايا المجزرة، ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور كلمة حيّا فيها مشاركة الرئيس مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي الاعلى وجميع الحاضرين، في إحياء ذكرى هذه المجزرة، التي مثّلت فاجعة كبيرة للوطن وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص من كل محافظات الجمهورية.

وقال إن الشعب اليمني حين يحيي ذكرى مجزرة الصالة الكبرى يتذكر بمسؤولية عالية أن كل قطرة دم تسيل في الوطن، وفي سبيل الدفاع عنه، هي مسؤولية كُبرى على كل مسؤول وموظف في الدولة.

وأضاف: "نُحيي هذه الفعالية السنوية، لنتذكر أبطالا كبارا خدموا الوطن، وكان لهم حضور مشرف في مختلف المواقف. وقال: "لم يكن الجميع يتوقع أن يصل أعداؤنا إلى هذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي بأن يستهدفوا مجلسا تستقبل فيه أسرة آل الرويشان واجب العزاء".

وتابع بن حبتور ، قائلا : "إن هؤلاء الذين يستشهدون يوميا في الجبهات، وفي كل المواقع، ويحررون المديرية تلو الأخرى، والمحافظة تلو المحافظة من أراضي الجمهورية اليمنية، استشعروا قيمة التضحية من أجل الوطن، وحريته، واستقلاله، وتنقيته من القوى المعادية التي أرادت أن تركِّع شعبنا".

ولفت إلى أن القوى المعتدية لم تعرف بعد صمود وعظمة وقوة وجبروت الشعب اليمني .. مؤكدا أن اليمن ليس أي قومية أو شعب يمكن أن يصمت أو يستكين على الظلم أو الضيم.

وأوضح رئيس الوزراء أن "الهدف من إحياء هذه الذكرى ألا ننسى شهداء الوطن جميعا ".. لافتا إلى أن "إحياء قيادة الدولة لهذه الذكرى له دلالة وقيمة عظيمة عند من يفهمون معاني التضامن والمسؤولية بين القيادة وأسر الشهداء والجرحى".

بدوره، أشار وزير الدولة لشئون المصالحة الوطنية ومخرجات الحوار أحمد القنع، في كلمة جرحى مجزرة الصالة الكبرى، إلى أن هذه المجزرة ستبقى حية في الذاكرة اليمنية وشاهداً على إحدى أكبر وأبشع المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

وأكد أن الشعب اليمني مستمر في الدفاع عن وطنه وسيادته واستقلاله مهما قدم من تضحيات.. منوها بتضحيات الشهداء والجرحى وبصمود كل مواطن يمني حر يدافع عن وطنه في مواجهة قوى الشر والعدوان.

ولفت القنع، إلى أن دماء شهداء الصالة الكبرى وكافة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وحريته، ستثمر عزا ونصرا.. وقال" قرارنا السيادي اليوم بأيدينا ونعمل على بناء اليمن الجديد ونقدم التضحيات من أجل بلدنا، بينما المرتزقة في فنادق الرياض ودول العدوان".

من جهته أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب أن جريمةَ الصالة الكبرى ستظل حاضرةً في وجدان الشعب اليمني، ولن تسقط بالتقادم.

وأشار النقيب إلى أن إحياء هذه الفعالية، رسالة للعالم لاستذكار بشاعة وحقد ودموية العدوان على اليمن أرضاً وإنساناً.. مؤكداً أن الشعب اليمني بات أكثر عزماً وإرادة على مواجهة العدوان.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: مولر يقود ألمانيا لفوز ثمين على رومانيا
فنون ومنوعات: مصرية تُجبر زوجها على الزواج بثانية
ثقافة: نوبل للسلام لصحافيين: فيليبينية وروسي
أخبار: جرحى في صعدة وغارات عدوانية على مأرب
رياضة: المنتخب الأولمبي يخسر أمام نظيره الأردني
أخبار: هطول أمطار غزيرة على صنعاء وضواحيها
فنون ومنوعات: تفاصيل سرقة فيلا ابنة وزيرة مصرية
أخبار: دراسة تكشف فائدة مذهلة للفول السوداني
عربي ودولي: رئيس حكومة مالي يتهم فرنسا بالإرهاب
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 314 خرقاً خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: شاشات الهواتف والألواح الذكية تؤذي الأطفال
رياضة: البرازيل تهزم فنزويلا وتحقق العلامة الكاملة
رياضة: تعادل سلبي بين الأرجنتين وباراجواي
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: استعدّوا للأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية
مجتمع مدني: مكمل غذائي يسبب الرجفان والجلطات
فنون ومنوعات: هذا سبب القبض على طبيب
عربي ودولي: بايدن يمدد عقوبات ترامب ضد تركيا
رياضة: فرنسا تهزم بلجيكا في لقاء مثير
علوم وتقنية: ما علاقة النوم بالسكتة الدماغية؟
أخبار: شهيدان و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة
أخبار: الإفراج عن سفينة محملة بـ30 ألف طن بنزين
أخبار: 40 غارة لطيران العدوان على مأرب والجوف
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ لطف حسين الاسلمي
أخبار: الحديدة.. 268 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021