السبت, 09-أكتوبر-2021 الساعة: 10:32 م - آخر تحديث: 10:29 م (29: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى عبدالكريم صالح شائف الردفاني عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وأخويه النائب خالد صالح شائف والأستاذ عارف صالح شائف في وفاة والدتهم الفاضلة

لبوزة يعزي عبدالكريم صالح الردفاني بوفاة والدته

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي عبدالكريم صالح الردفاني بوفاة والدته
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى عبدالكريم صالح شائف الردفاني عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وأخويه النائب خالد صالح شائف والأستاذ عارف صالح شائف في وفاة والدتهم الفاضلة.

وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة للأخ عبدالكريم صالح الردفاني وإخوانه وباقي أفراد الاسرة وآل الردفاني كافة بهذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: دولة تعتمد إشارات مرورية في المطاعم
أخبار: النواب يدين اجراءات النظام السعودي التعسفية بحق اليمنيين
أخبار: صنعاء.. إحياء الذكرى الخامسة لمجزرة القاعة الكبرى
أخبار: الخارجية: عدم التمديد لفريق الخبراء الأممي وصمة عار
أخبار: تشديد الرقابة على محلات بيع زينة المولد النبوي
أخبار: "فياغرا طبيعية" نبته تزرع في اليمن ورخصية
علوم وتقنية: علاجات منزلية للتخلص من الآم الرقبة
رياضة: مولر يقود ألمانيا لفوز ثمين على رومانيا
فنون ومنوعات: مصرية تُجبر زوجها على الزواج بثانية
ثقافة: نوبل للسلام لصحافيين: فيليبينية وروسي
أخبار: الشاي الأخضر يخفف أعراض التهاب المفاصل
أخبار: جرحى في صعدة وغارات عدوانية على مأرب
رياضة: المنتخب الأولمبي يخسر أمام نظيره الأردني
أخبار: هطول أمطار غزيرة على صنعاء وضواحيها
فنون ومنوعات: تفاصيل سرقة فيلا ابنة وزيرة مصرية
أخبار: دراسة تكشف فائدة مذهلة للفول السوداني
عربي ودولي: رئيس حكومة مالي يتهم فرنسا بالإرهاب
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 314 خرقاً خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: شاشات الهواتف والألواح الذكية تؤذي الأطفال
رياضة: البرازيل تهزم فنزويلا وتحقق العلامة الكاملة
رياضة: تعادل سلبي بين الأرجنتين وباراجواي
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: استعدّوا للأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية
مجتمع مدني: مكمل غذائي يسبب الرجفان والجلطات
فنون ومنوعات: هذا سبب القبض على طبيب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021