المؤتمرنت -

لبوزة يعزي عبدالكريم صالح الردفاني بوفاة والدته

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى عبدالكريم صالح شائف الردفاني عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وأخويه النائب خالد صالح شائف والأستاذ عارف صالح شائف في وفاة والدتهم الفاضلة.



وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة للأخ عبدالكريم صالح الردفاني وإخوانه وباقي أفراد الاسرة وآل الردفاني كافة بهذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون