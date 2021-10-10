المؤتمرنت -

جابر الوهباني يعزي الشيخ فيصل الشوافي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر عضو مجلس النواب في وفاة والدته الفاضلة.



وعبر الامين العام المساعد بإسمه شخصيا ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لكافة اسرة الشوافي في هذا المصاب الاليم.



سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فيسح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

