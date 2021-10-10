الأحد, 10-أكتوبر-2021 الساعة: 07:49 م - آخر تحديث: 07:38 م (38: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ مرشد العبدي

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ مرشد العبدي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ مرشد العبدي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ مرشد صالح مرشد العبدي احد مشائخ مديرية السود بمحافظة عمران واحد القيادات المؤتمرية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ صالح صالح مرشد العبدي والدكتور منصور صالح مرشد العبدي وماجد مرشد العبدي وإخوانه وكافة ال العبدي بمديرية السود بمحافظة عمران ، أعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.

سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: تطورات الحالة الصحية لـ«إيمان الحصري»
علوم وتقنية: فيسبوك يطلق أدوات جديدة للدعم النفسي
محافظات: إب.. حملة نظافة لرفع 30 طناً مخلفات
عربي ودولي: بدء التصويت في إنتخابات العراق
علوم وتقنية: فاكهة يمنية تخفض مستوى السكر في الدم
عربي ودولي: نائب تونسي لـ"قيس سعيد": أنت تكذب
علوم وتقنية: كتم العطس.. مخاطر أكثر مما تتوقع
فنون ومنوعات: الحكم على طبيب "السجود للكلب"
علوم وتقنية: وقوفك على ساق ينبئك بحالتك الصحية
رياضة: إنجلترا تعزز صدارتها بخماسية أندورا
رياضة: السويد تعبر كوسوفو بثلاثية نظيفة
رياضة: أوكرانيا تفوز على فنلندا بصعوبة
عربي ودولي: في أول لقاء.. طالبان تحذر واشنطن
عربي ودولي: تدمير وكر لإرهابيي في العراق
فنون ومنوعات: وفاة لص بصعقة كهربائية أثناء السرقة
رياضة: العروبة يقهر الاتحاد في الدوري العام
أخبار: لبوزة يعزي عبدالكريم صالح الردفاني بوفاة والدته
أخبار: طيران العدوان يستهدف مأرب والجوف بـ47 غارة
عربي ودولي: دولة تعتمد إشارات مرورية في المطاعم
مجتمع مدني: أهم الوسائل الطبيعية لتعزيز جهاز المناعة
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 155 خرقاً لوقف النار بالحديدة
أخبار: الفلكي الشوافي يكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
أخبار: النواب يدين اجراءات النظام السعودي التعسفية بحق اليمنيين
أخبار: صنعاء.. إحياء الذكرى الخامسة لمجزرة القاعة الكبرى
أخبار: الخارجية: عدم التمديد لفريق الخبراء الأممي وصمة عار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021