المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ مرشد العبدي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ مرشد صالح مرشد العبدي احد مشائخ مديرية السود بمحافظة عمران واحد القيادات المؤتمرية.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ صالح صالح مرشد العبدي والدكتور منصور صالح مرشد العبدي وماجد مرشد العبدي وإخوانه وكافة ال العبدي بمديرية السود بمحافظة عمران ، أعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.



سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

