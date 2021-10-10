الأحد, 10-أكتوبر-2021 الساعة: 09:21 م - آخر تحديث: 09:05 م (05: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - أكدت شركة النفط اليمنية اليوم أنه تم تشغيل جميع محطات الوقود التابعة لها في مختلف المناطق

هذه أسعار البنزين الجديدة في صنعاء بعد فتح المحطات

المؤتمرنت -
هذه أسعار البنزين الجديدة في صنعاء بعد فتح المحطات
أكدت شركة النفط اليمنية اليوم أنه تم تشغيل جميع محطات الوقود التابعة لها في مختلف المناطق.

وقالت الشركة في تعميم صادر عنها، إنه سيتم البيع بالسعر الرسمي، (سعر اللتر 425 ريال، وسعر الدبة 20 لتر بنزين 8500 ريال)، كونها من الكمية الواصلة إلى ميناء الحديدة على السفينة المفرج عنها مؤخراً (جي تي فريدوم) والمخصصة للاستهلاك العام.

وأشارت الشركة إلى تشغيل المزيد من المحطات اعتباراً من غدٍ الاثنين، في جميع عواصم المحافظات والمدن الكبيرة والإعلان عنها يومياً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: اليوم العالمي للصحة النفسية.. علامات وعلاج
مجتمع مدني: تدخين الحوامل يزيد خطر الولادة المبكرة
فنون ومنوعات: تطورات الحالة الصحية لـ«إيمان الحصري»
علوم وتقنية: فيسبوك يطلق أدوات جديدة للدعم النفسي
محافظات: إب.. حملة نظافة لرفع 30 طناً مخلفات
أخبار: جابر الوهباني يعزي الشيخ فيصل الشوافي
عربي ودولي: بدء التصويت في إنتخابات العراق
علوم وتقنية: فاكهة يمنية تخفض مستوى السكر في الدم
أخبار: امطار رعدية متوقعة على عدة محافظات
عربي ودولي: نائب تونسي لـ"قيس سعيد": أنت تكذب
علوم وتقنية: كتم العطس.. مخاطر أكثر مما تتوقع
فنون ومنوعات: الحكم على طبيب "السجود للكلب"
علوم وتقنية: وقوفك على ساق ينبئك بحالتك الصحية
رياضة: إنجلترا تعزز صدارتها بخماسية أندورا
رياضة: السويد تعبر كوسوفو بثلاثية نظيفة
رياضة: أوكرانيا تفوز على فنلندا بصعوبة
عربي ودولي: في أول لقاء.. طالبان تحذر واشنطن
عربي ودولي: تدمير وكر لإرهابيي في العراق
أخبار: شرب الماء بشكل غير صحيح قنبلة موقوتة
فنون ومنوعات: وفاة لص بصعقة كهربائية أثناء السرقة
أخبار: شهيد و3 جرحى بنيران سعودي في منبه بصعدة
رياضة: العروبة يقهر الاتحاد في الدوري العام
أخبار: لبوزة يعزي عبدالكريم صالح الردفاني بوفاة والدته
أخبار: طيران العدوان يستهدف مأرب والجوف بـ47 غارة
عربي ودولي: دولة تعتمد إشارات مرورية في المطاعم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021