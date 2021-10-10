الأحد, 10-أكتوبر-2021 الساعة: 09:21 م - آخر تحديث: 09:05 م (05: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
مواجهة‮ ‬المؤامرة‮ ‬بالمزيد‮ ‬من‮ ‬السلوك‮ ‬الثوري
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
أخبار
المؤتمر نت - اعتقلت مليشيات مسلحة تابعة لقوات الاحتلال الإجنبي بمحافظة سقطرى اليمنية، الناشطين السياسيين الشيخ / أحمد نوح كديه، وسليمان سعد بن كلشات

سقطرى .. إعتقال عضوي المؤتمر أحمد نوح وسليمان كلشات في سجون الاحتلال

المؤتمرنت -
سقطرى .. إعتقال عضوي المؤتمر أحمد نوح وسليمان كلشات في سجون الاحتلال
اعتقلت مليشيات مسلحة تابعة لقوات الاحتلال الإجنبي بمحافظة سقطرى اليمنية، الناشطين السياسيين الشيخ / أحمد نوح كديه، وسليمان سعد بن كلشات، مساء يوم الاحد 10اكتوبر/ تشرين أول الجاري بالعاصمة حديبوه.

واوضحت مصادر محلية لـ( المؤتمرنت) أن ّاعتقال عضوي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى، أحمد نوح وسليمان كلشات، جاء إثر مشاركتهما يوم الاحد في مسيرة جماهيرية مطالبة باعادة مؤسسات الدولة اليمنية للجزيرة، وتوفير الخدمات وتخفيض الاسعار وايجاد الامن والاستقرار لمحافظة سقطري، ورفض سلطة المليشيات المسلحة المدعومة خارجياً.

وطالبت المسيرة الجماهيرية بخروج قوات الاحتلال من محافظة سقطرى، وإخراج جميع المليشيات المسلحة من الجزيرة التي عرفت عبر التاريخ بالأمن والأمان والاستقرار، قبل أن تدخلها قوات الإحتلال السعودية الاماراتية و " مليشياتهم من المرتزقه والعملاء والخونة"..










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: اليوم العالمي للصحة النفسية.. علامات وعلاج
مجتمع مدني: تدخين الحوامل يزيد خطر الولادة المبكرة
فنون ومنوعات: تطورات الحالة الصحية لـ«إيمان الحصري»
علوم وتقنية: فيسبوك يطلق أدوات جديدة للدعم النفسي
محافظات: إب.. حملة نظافة لرفع 30 طناً مخلفات
أخبار: جابر الوهباني يعزي الشيخ فيصل الشوافي
عربي ودولي: بدء التصويت في إنتخابات العراق
علوم وتقنية: فاكهة يمنية تخفض مستوى السكر في الدم
أخبار: امطار رعدية متوقعة على عدة محافظات
عربي ودولي: نائب تونسي لـ"قيس سعيد": أنت تكذب
علوم وتقنية: كتم العطس.. مخاطر أكثر مما تتوقع
فنون ومنوعات: الحكم على طبيب "السجود للكلب"
علوم وتقنية: وقوفك على ساق ينبئك بحالتك الصحية
رياضة: إنجلترا تعزز صدارتها بخماسية أندورا
رياضة: السويد تعبر كوسوفو بثلاثية نظيفة
رياضة: أوكرانيا تفوز على فنلندا بصعوبة
عربي ودولي: في أول لقاء.. طالبان تحذر واشنطن
عربي ودولي: تدمير وكر لإرهابيي في العراق
أخبار: شرب الماء بشكل غير صحيح قنبلة موقوتة
فنون ومنوعات: وفاة لص بصعقة كهربائية أثناء السرقة
أخبار: شهيد و3 جرحى بنيران سعودي في منبه بصعدة
رياضة: العروبة يقهر الاتحاد في الدوري العام
أخبار: لبوزة يعزي عبدالكريم صالح الردفاني بوفاة والدته
أخبار: طيران العدوان يستهدف مأرب والجوف بـ47 غارة
عربي ودولي: دولة تعتمد إشارات مرورية في المطاعم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021