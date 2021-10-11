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المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
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أخبار
المؤتمر نت - وطالب المصدر بسرعة الافراج عن أحمد نوح وسليمان بن كلشات من سجون

أكد حق اليمنيين في مقاومة الإحتلال .. المؤتمر يدين اعتقال اعضائه في سقطرى

المؤتمرنت -
أكد حق اليمنيين في مقاومة الإحتلال .. المؤتمر يدين اعتقال اعضائه في سقطرى
عبرت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن ادانتها واستنكارها الشديدين لاعتقال الناشطين في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى، الشيخ / أحمد نوح كديه، وسليمان سعد بن كلشات، مساء يوم الاحد 10اكتوبر/ تشرين أول الجاري بالعاصمة حديبوه.

واعتبر المؤتمر الشعبي العام اعتقال ناشطيه يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في جزيرة سقطرى ومرتزقتهم، بحق القيادات الوطنية المقاومة للاحتلال والمطالبة بخروج القوات الاجنبية من الجزيرة ومن كل منطقة تتواجد فيها في اليمن .

وحمّل مصدر في الامانة العامة قوى الإحتلال السعودي الاماراتي ومرتزقتهم مسئولية حياة عضوي المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً على حقهما في الانخراط في صفوف الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بطرد الغزاة والمحتلين من الاراضي اليمنية.


وطالب المصدر بسرعة الافراج عن أحمد نوح وسليمان بن كلشات من سجون مليشيا الاحتلال السعو- إماراتي، في جزيرة سقطرى، منوهاً إلى حق اليمنيين كافة في مقاومة الاحتلال وطرد الغزاة بكافة اشكال النظال والمقاومة.








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