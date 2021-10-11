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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور/ محمد عبدالغفور الزين

الأمين العام المساعد يواسي آل الزين

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل الزين
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور/ محمد عبدالغفور الزين، واخوانه، وكافة افراد اسرته بمديرية الشمايتين محافظة تعز، وذلك بوفاة والده الشيخ / عبدالغفور الزين، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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