المؤتمرنت -

وجبتان تُحدثان "مفعولاً سحرياً" ضد الكوليسترول وضغط الدم

أضحى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، من بين أكثر الأمراض شيوعاً في عصرنا الحالي، من جراء نمط التغذية الذي نتبعه، وفي ظل إحجام كثيرين عن ممارسة التمارين الرياضية التي يحتاج إليها الجسم من أجل المحافظة على لياقته.



ووفقاً لخبراء الصحة، فإن هذين المرضين يرتبطان ببعضهما البعض، لأن ارتفاع الكوليسترول يؤدي إلى ضيق في الشرايين، وهو الأمر الذي يعرقل جريان الدم.



وعندما يصبح الدم غير قادر على الانسياب بشكل طبيعي في الجسم، من خلال الشرايين، فإن ذلك ينذر بوقوع السكتة الدماغية والنوبة القلبية إلى جانب أزمات صحية أخرى.



وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن خبيرة التغذية، روزي ميلن، تنصح بغذاءين تعتبرهما مثاليين في التصدي لارتفاع ضغط الدم؛ أولهما السمك.



وقالت الخبيرة إن تناول أسماك غنية بالدهون غير المشبعة مثل السلمون يساعد على خفض كل من الكوليسترول وضغط الدم المرتفع.



وأشارت الباحثة إلى دراسات أكدت أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول.



أما الصنف الآخر الذي يحتوي على دهون مفيدة فهو سمك السردين والأنشوفة والتونة والإسقمري.



والغذاء الثاني الذي توصي به الخبيرة وتقول إنه مفيد جدا لخفض ضغط الدم والكوليسترول هو الخضراوات الورقية والداكنة مثل السبانخ والكرنب لأنهما يحتويان على نسبة مهمة من المغنيسيوم الذي يغذي الأوعية الدموية ويحفز نقل المواد المغذية.



ويحصل ارتفاع ضغط الدم في الجسم عندما يبذل القلب جهدا أكبر لأجل ضخ الدم في الجسم، وغالبا ما يؤدي إلى تبعات خطيرة لأن الشخص المصاب لا ينتبه إلى الأمر.