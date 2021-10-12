المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي الشيخ الرباعي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ عبدالرحمن الرباعي، مسئول الرقابة التنظيمية بفرع المؤتمر بمديرية خيران المحرق محافظة حجة، في وفاة حفيده حسام أحمد الرباعي.



وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".



