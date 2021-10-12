المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد الحياني

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / احمد صالح الحياني، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ حسن صالح الحياني واخوانه، ونجل الفقيد / ريدان احمد صالح الحياني، وكافة آل الحياني بمديرية الحدا محافظة ذمار، أعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.



سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

