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أخبار
المؤتمر نت - أسفرت العملية العسكرية النوعية عن تدمير وإعطاب وإحراق ما يقارب 300 مدرعة وآلية وناقلة جند، إضافة إلى 850 أسلحة

دحر الغزاة وأذنابهم من 600 كلم2 بمأرب ( تفاصيل)

المؤتمرنت -
دحر الغزاة وأذنابهم من 600 كلم2 بمأرب ( تفاصيل)
كشف متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، تحرير ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية لمساحة 600 كلم2 في عملية "فجر الإنتصار" التي استهدفت تحرير مناطق إضافية في محافظة مأرب ودحر الغزاة وأذنابهم من الخونة والعملاء والمرتزقة.

وأسفرت العملية العسكرية النوعية عن تدمير وإعطاب وإحراق ما يقارب 300 مدرعة وآلية وناقلة جند، إضافة إلى 850 أسلحة وأربعة مخازن أسلحة تابعة للعدوان ومرتزقته في محافظة مأرب.

وفي موجز صحافي له اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، كشف العميد سريع وقوع ما يقارب خمسة آلاف و650 من مرتزقة العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير، "فيما بلغ عدد القتلى الفاُ و300 والمصابون أربعة آلاف و320 والأسرى 30 ".

وخلال هذه العملية تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية من إسقاط 6 طائرات تجسسية مقاتلة، منها أمريكية الصنع فيما تمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط 11 طائرة تجسسية وتنفيذ أكثر من 518 عملية تصدي وإجبار على المغادرة.


وفي تفاصيل العملية نفذت القوة الصاروخية 68 عملية منها 49 عملية استهدفت تجمعات ومراكز وقواعد ومعسكرات العدو "ضمن جغرافيتنا الوطنية"، و19 عملية منفذة خارجياً ضمن جغرافيا العدو.

ونفذ سلاح الجو المسير 245 عملية منها 170 عملية استهدفت العدو في جغرافيته و75 عملية منفذة داخلياً في المناطق المحتلة

وأشار متحدث القوات المسلحة اليمنية إلى أن طيران تحالف العدوان شن 948 غارة منها غارات استهدفت منازل المواطنين والطرق العامة ..








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