الأربعاء, 13-أكتوبر-2021 الساعة: 02:44 م - آخر تحديث: 01:57 م (57: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة، بالعيد الـ58 لثورة الـ14 من اكتوبر المجيدة، إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، ونوابه وجميع قيادات المؤتمر، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني.. فيما يلي نصها

الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد 14 أكتوبر

المؤتمرنت -
الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد 14 أكتوبر
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن، برقية تهنئة، بالعيد الـ58 لثورة الـ14 من اكتوبر المجيدة، إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، ونوابه وجميع قيادات المؤتمر، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني.. فيما يلي نصها:


الأخ الشيخ/ صادق امين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة وبعد

تزامناً مع احتفالات شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الـ58 لثورة الـ14 من اكتوبر المجيدة يطيب لي باسمي ونيابة عن أعضاء الامانة العامة ان ارفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا ومن خلالكم الى نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، وأنصاره وحلفائه وإلى كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم الصامد في وجه العدوان في عموم الوطن..

إننا نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ونؤكد أن الشعب الذي قاوم الاحتلال البريطاني الذي استعمر جنوب الوطن ل128 عاماً بالحديد والنار، لقادر على مواجهة وهزيمة العدوان والمحتلين الجدد الذين سيدفعون ثمناً باهضاً لما يقترفوه بحق اليمنيين مهما طال الزمن.

وإننا نعبر عن فخرنا واعتزازنا بما سطّره أحرار اليمن من بطولات في مواجهة الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس واستطاعوا أن يهزموها شر هزيمة مؤكدين الحقيقة التاريخية بأن اليمن مقبرة الغزاة..

التحية والتقدير لكل المناضلين الأحرار الذين صنعوا ثورة الرابع عشر من أكتوبر وكل شهداء الوطن الذين سقطوا جراء العدوان الغاشم والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى.

المجد والخلود والنصر لشعبنا اليمني العظيم الصامد والمقاوم

أخوكم/
غازي احمد على محسن
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: الأردن بطلاً لكأس غرب آسيا
رياضة: رونالدو يقود البرتغال لسحق لوكسمبورغ
رياضة: ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا
فنون ومنوعات: سمير غانم ودلال عبد العزيز مفاجأة مهرجان الجونة
أخبار: دراسة تكشف وضع الصحة النفسية في اليمن
أخبار: الخميس إجازة بمناسبة ثورة الـ 14 من أكتوبر
فنون ومنوعات: قائمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي
اقتصاد: ارتفاع الذهب بفضل الإحجام عن المخاطرة
علوم وتقنية: سعر ومواصفات هاتف (ردمي) الجديد
عربي ودولي: فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين
أخبار: اقرار مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الحديدة
أخبار: دحر الغزاة وأذنابهم من 600 كلم2 بمأرب ( تفاصيل)
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد الحياني
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الشيخ الرباعي
قضايا وآراء: "بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
رياضة: ألمانيا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم
أخبار: أطعمة سحرية لعلاج الكوليسترول وضغط الدم
أخبار: ارتفاع غارات العدوان على العبدية إلى 50
فنون ومنوعات: دب يفاجئ عائلة بزيارة غير متوقعة
أخبار: هذه الأعراض تدل على وجود جلطات بجسمك
أخبار: الكشف عن عملية عسكرية واسعة في مأرب
اقتصاد: أسعار الذهب تتراجع وتميل للهبوط
أخبار: خروقات جديدة بالحديدة وجرحى في صعدة
عربي ودولي: %3 من سكان العالم أصيبوا بكورونا
أخبار: طيران العدوان يستهدف مأرب بـ38 غارة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021