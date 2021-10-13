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لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
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أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية هنأ فيها رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، وجميع قيادات المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الـ58 لثورة الـ14 أكتوبر الخالدة

لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ58 لثورة 14 أكتوبر

المؤتمرنت -
لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ58 لثورة 14 أكتوبر
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية هنأ فيها رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، وجميع قيادات المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الـ58 لثورة الـ14 أكتوبر الخالدة.. فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

يطيب لي أن أرفع إليكم ومن خلالكم إلى كافة أنصار وقيادات وكوادر تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام وإلى جماهير شعبنا اليمني العظيم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ58 للثورة اليمنية الخالدة 14 أكتوبر التي تمكن فيها شعبنا من إزاحة كابوس الاستعمار والاحتلال البريطاني، بنيل الاستقلال الوطني والذي تكلل برحيل آخر جندي من جنود الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967م.

الاخ رئيس المؤتمر

يطل علينا العيد ال58لثورة 14 اكتوبر المجيدة واليمن في خندق المواجهة مع المستعمر الجديد الذي جاء بعباءة مايسمى التحالف العربي لغزو اليمن وهو مايحتم علينا جميعا في كل ارجاء وربوع وطننا الغالي أن نعيد الاعتبار لثورة الرابع عشر من أكتوبر من خلال الثبات والصمود على موقفنا الوطني المناهض بالقول والفعل لكل أشكال التبعية والارتهان والرافض والمقاوم لكل أشكال الاحتلال والاستعمار والوصاية والهيمنة الخارجية، ومن خلال مواصلة الكفاح المسلح ضد أي وجود عسكري غير يمني على الأرض اليمنية، والتمسك الصلب بحريتنا واستقلالنا، وسيادة شعبنا، وأمن واستقرار بلدنا، ووحدة وسلامة أرضنا.

وهذا هو الموقف الوطني المشرف الذي يتبناه المؤتمر الشعبي العام ويؤمن به والمعبر عنه كل منتسبيه الشرفاء تحت قيادتكم الحكيمة والمخلصة الى جانب اخواننا في انصار الله وكل القوى السياسيه المنضوية في جبهة مواجهة العدوان ومعكم كل الاحرار من ابناء شعبنا اليمني العظيم ..

الاخ رئيس المؤتمر

من هذا الموقف الوطني والمسئول ننظر جميعا إلى ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، ونحتفي بها ونحتفل بها على هذا الأساس، باعتبار هذا هو المعنى الصحيح والواقعي والموضوعي لهذه الذكرى الوطنية المجيدة، مثلما هو الفهم الصحيح للاحتفاء بها وبأمجادها ورموزها، والمعنى الحقيقي للموقف الوطني الذي يتسم بالصدق والوفاء تجاه مبادئها وأهدافها السامية.

الاخ الرئيس

نحتفل اليوم بذكرى ال14 من اكتوبر واليمنيون الاحرار يسطرون اروع الملاحم البطولية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال مستلهمين دروس التضحية والفداء من اجل حماية الوطن ومكتسباته من إرث الآباء والاجداد الذين قارعوا قوى الاحتلال والحقوا بهم الهزائم التي دونها التأريخ لليمانيين بحبر الحرية والنضال المشرف..ونضالنا اليوم هو امتداد لتلك التضحيات العظيمة التي خلدت اسم اليمنيين في انصع صفحات التأريخ..

سائلاً المولى العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية العظيمة عليكم وعلينا جميعاً بالخير والصحة والعافية..والنصر الأكيد لشعبنا الحر الابي على قوى العدوان ومرتزقتهم.
وكل عام وأنتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام ووطننا اليمني الموحد المستقل بخير .

المجد والخلود للشهداء
والشفاء للجرحى
والحرية للأسرى

أخوكم/
فريق ركن/ دكتور قاسم لبوزة
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام








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