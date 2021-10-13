المؤتمرنت -

الحكم بإعدام قاتل رجل المرور بأمانة العاصمة

أدانت محكمة غرب أمانة العاصمة اليوم ، المتهم صدام مقبل عبدالله كزمة ، بقتل رجل المرور احمد عبدالله نشوان ، والشروع في قتل اثنين آخرين في شارع الستين جولة الولاعة .



وقضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي عصام معياد وحضور وكيل النيابة القاضي ياسر الزنداني، وممثل النيابة القاضي رياض الارياني، بمعاقبة المدان بالإعدام قصاصا وتعزيرا ، رميا بالرصاص حتى الموت .



كما قضى الحكم إلزام المدان بدفع مبلغ مليوني ريال تعويضا عن الأضرار المعنوية والمادية وكذا مبلغ ثلاثمائة ألف ريال نفقات التقاضي ، عن هذه المرحلة.



وكانت النيابة العامة وجهت للمدان جريمة قتل رجل المرور و ثلاثة آخرين ، في الرابع من سبتمبر الماضي، في شارع الستين جولة الولاعة بأمانة العاصمة.

