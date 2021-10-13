المؤتمرنت -

في إجتماع لقطاع المرأة .. الخطري تحث على الارتقاء بالعمل التنظيمي

رأس الامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري، يوم الاربعاء 13اكتوبر الجاري إجتماعاً تنظيمياً لعدد من قياديات فروع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة، وذلك بمقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء.



حضر الاجتماع الاستاذة تهاني الاشموري، رئيس دائرة المرأة للشؤون التظيمية والفروع، والاستاذة فوزية عبد ربه نائبة رئيس فرع الامانة،والاستاذ علي العنسي رئيس الدائرة التنظيمية، والاستاذ خالد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة والسكرتارية وعدد من قياديات فروع امانة العاصمة.، و جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا التنظيمية والمستجدات على مختلف الأصعدة .



وفي بداية الإجتماع هنأت الامين المساعد لقطاع المرأة كل المؤتمريين بحلول العيد الـ 59لثورة 26 من سبتمبر، والـ 58 لثورة 14 اكتوبر المجيدتين، وذكرى المولد النبوي الشريف ناقلة تحيات القيادة السياسية والتنظيمية العليا وعلى رأسها الشيخ المناضل صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، واشادته بما تبديه المرأة المؤتمرية من تفاعل ايجابي مع تنظيمها ووطنها، والى ماتسجله من مواقف مسؤولة تعكس عظمة استشعارها بالمسؤلية الوطنية.



وناقش الإجتماع إمكانية إملاء الشواغر في المناصب القيادية في قيادة فرع المؤتمر بأمانة العاصمه وفروع المديريات الخاصة بقطاع المرأة.



وحثت الامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري على تكثيف الجهود والإرتقاء بالعمل التنظيمي والجماهيري، وتجسيد قيم واهداف وبرامج المؤتمر الشعبي العام ، وناقش الاجتماع عدد من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

كما تم التأكيد على مواصلة اللقاءات التنظيمية مع فروع القطاع النسوي وفي اطار برنامجا تنظيميا يعزز من عملية الاتصال والتواصل.

