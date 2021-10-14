المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي الشيخ مجاهد سالم

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ مجاهد احمد قايد سالم، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة حجة، مسئول الخدمات، واخوانه وكافة افراد الأسرة والدتهم الفاضلة.



وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد ة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

