الخميس, 14-أكتوبر-2021 الساعة: 01:22 ص - آخر تحديث: 12:20 ص (20: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
دور‮ ‬المؤتمر‮ ‬إزاء‮ ‬تحديات‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء

الأمين العام المساعد يعزي الشيخ مجاهد سالم

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي الشيخ مجاهد سالم
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ مجاهد احمد قايد سالم، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة حجة، مسئول الخدمات، واخوانه وكافة افراد الأسرة والدتهم الفاضلة.

وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد ة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد 14 أكتوبر
أخبار: اسماء محطات تعبئة البنزين بـ8500 ليوم الخميس
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 219 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: غارات عدوانية هستيرية على مأرب
رياضة: المغرب تتأهل للمرحلة النهائية بتصفيات كأس العالم
عربي ودولي: الصحة العالمية: إصابات كورونا فى أدنى مستوياتها
عربي ودولي: قتلى وجرحى في سقوط طائرة مدنية لبنانية
أخبار: في إجتماع لقطاع المرأة .. الخطري تحث على الارتقاء بالعمل التنظيمي
أخبار: الحكم بإعدام قاتل رجل المرور بأمانة العاصمة
أخبار: سقطريون: الثورة بناء مستمر.. ولا مكان للاحتلال في بلادنا
رياضة: الأردن بطلاً لكأس غرب آسيا
رياضة: رونالدو يقود البرتغال لسحق لوكسمبورغ
علوم وتقنية: كيف تساعد القرفة في الوقاية من السكري؟
رياضة: ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا
فنون ومنوعات: سمير غانم ودلال عبد العزيز مفاجأة مهرجان الجونة
أخبار: أسماء محطات تعبئة البنزين بسعر 8500 ليوم الاربعاء
أخبار: 214 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: 24 غارة لطيران العدوان على مأرب والجوف
أخبار: دراسة تكشف وضع الصحة النفسية في اليمن
أخبار: الخميس إجازة بمناسبة ثورة الـ 14 من أكتوبر
فنون ومنوعات: قائمة ضيوف مهرجان الجونة السينمائي
اقتصاد: ارتفاع الذهب بفضل الإحجام عن المخاطرة
علوم وتقنية: سعر ومواصفات هاتف (ردمي) الجديد
عربي ودولي: فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين
أخبار: اقرار مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021