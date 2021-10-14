المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الدكتور عبدالله الحداء

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور/ عبدالله احمد الحداء ، نائب رئيس هيئة مستشفى ذمار العام، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع في مجال الطب مؤدياً لواجبه بكفاءة واقتدار.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور/ احمد عبدالله احمد الحداء واخوانه في مدينة ذمار، أعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.

سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

