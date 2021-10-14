المؤتمرنت -

هيئات المؤتمر تهنئ أبوراس بالعيد الـ58 لثورة 14 أكتوبر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من هيئات المؤتمر الشعبي العام (الوزارية - النيابية - الشوروية) بالعيد الـ58 للثورة اليمنية 14 أكتوبر المجيدة.. جاء فيها:



الأخ الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحية طيبة.. وبـعـــد



يسرنا نحن أعضاء الهيئات(البرلمانية - الشوروية - الوزارية- هيئة الرقابة التنظيمية) للمؤتمر الشعبي العام أن نرفع إليكم أسمى آيات التهاني بحلول الذكرى الـ58 لقيام ثورة 14 من اكتوبر الخالدة.



ونحن نحتفي اليوم بذكرى هذه الثورة الخالدة نستذكر حجم التضحيات وروح الإقدام الذي صنع فجر اليمن الجديد، بطرد الغزاة والمحتلين من جزء من التراب اليمني، مستلهمين مواصلة مسيرة الثورة بذات الروح الكفاحية التي واجه الرعيل الأول من مناضليها كل تحديات ومخاطر المؤامرات التى استهدفتها لوأدها.



إنّ هذه المناسبة الوطنية الغالية تتجدد اليوم بمعاناة أبناء شعبنا جنوب الوطن وشماله وشرقه وغربه من جرائم العدوان والاحتلال (الجديد - القديم)، بعد ما يزيد على خمسة عقود من عظمة الإنجاز الثوري الإكتوبري لتغيير واقع اليمن الذي كان جزء منه يرزح تحت جبروت مستعمر سام أبناء شعبنا ويلات العذاب والمعاناة.



إنّ احتفالنا اليوم بثورة 14 من أكتوبر المجيدة وشعبنا وقواته المسلحة ولجانه الشعبية يواصلون مواجهتهم لعدو وطننا التاريخي للعام السادس على التوالي، بذات العنفوان الذي واجه به شعبنا أعداء ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر في معركة نزال ملحمية ضد كل أشكال الاستبداد والاستعمار والتدخل والوصاية الخارجية.



وإذ نجدد التهنئة إليكم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، فإننا نؤكد على الاستمرار في ذلك الطريق الذي شقه لنا مناضلي الثورة اليمنية (26 سبتمبر، 14 اكتوبر، 30 نوفمبر)، داعين الله لكم بالعون والتوفيق في قيادة تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها وطننا الغالي، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وقد تحقق لوطننا ولشعبنا الصابر الأمن والاستقرار.



وتقبلوا خالص التحية والتقدير.



إخوانكم/

قيادة واعضاء هيئات المؤتمر الشعبي العام

(الوزارية- النيابية- الشوروي- هيئة الرقابة التنظيمية)