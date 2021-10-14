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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة القاضي الانسي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي محمد علي نسر الانسي، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء سخّر معظمها لخدمة الوطن والشعب في مجال القضاء.



وعبّر الأمين العام في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى يحيى محمد علي نسر الانسي، وإخوانه وكافة آل نسر الانسي بمديرية جبل الشرق محافظة ذمار، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



إنا لله وإنا إليه راجعون