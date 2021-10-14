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أخبار
المؤتمر نت - استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق السويد بشأن محافظة الحديدة، وأصيب مواطنان إثر اعتداءات المرتزقة على المسافرين في الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء

جريحان في البيضاء وخروقات متواصلة بالحديدة

المؤتمرنت -
جريحان في البيضاء وخروقات متواصلة بالحديدة
استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق السويد بشأن محافظة الحديدة، وأصيب مواطنان إثر اعتداءات المرتزقة على المسافرين في الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 219 خرقاً بينها محاولات تسلل في حيس و29 خرقاً بقصف مدفعي و156 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ولفت المصدر إلى أن الخروقات شملت تحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا، و7 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية.

وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين جراء اعتداءات مرتزقة العدوان على المارة في الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء بمديرية الجوبة، مبيناً أن المرتزقة قطعوا الطريق ومنعوا مرور الشاحنات والمسافرين.

وذكر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 18 غارة على مديرية العبدية، و11 غارة على مديرية الجوبة، وغارة على مديرية صرواح.

وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بـ3 غارات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.








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