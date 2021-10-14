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أخبار
المؤتمر نت - من المعروف أن سرطان الرئة هو واحد من أخطر أنواع السرطانات، وذلك بسبب صعوبة اكتشافه ما يسهّل امتداده إلى أجزاء أخرى من الجسم

علامة جديدة تكشف عن الإصابة بسرطان الرئة

المؤتمرنت -
علامة جديدة تكشف عن الإصابة بسرطان الرئة
من المعروف أن سرطان الرئة هو واحد من أخطر أنواع السرطانات، وذلك بسبب صعوبة اكتشافه ما يسهّل امتداده إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وقد لا يعرف الكثير من الناس أنهم معرضون لخطر الإصابة بهذا السرطان الخطير، لأن الأعراض قليلة ومتباعدة في مراحلها المبكرة، ما يمكّن المرض من الانتشار دون رادع.

عارض جديد قد يكون الحل
إلا أن أملا لاح من بعيد بعدما أوضحت معلومات جديدة أن هناك عارضا قد ينذر بالمرض حال وقوعه.

فأعراض سرطان الرئة في الغالب تشمل سعالاً شديداً وألما في الصدر وصداعا، إلا أن هناك علامة هامة جداً قد تفتح باب الأمل أمام الكشف المبكر عن المرض، وذلك وفقاً لما نقله موقع WebMD الطبي.

فالعلامة الجديدة تؤثر على الجهاز العصبي المسؤول عن حركة العضلات، ولهذا السبب قد تفقد توازنك بسهولة أو تشعر بعدم الاستقرار.

وأضاف الموقع الصحي أن مشاكل التوازن يمكن أن تكون مصحوبة بدوخة غير مبررة.

استشارة الطبيب
ونقلت الدراسة أنه في مراحله المبكرة، لا تظهر أعراض سرطان الرئة التي يمكن أن تراها أو تشعر بها، فقد تخبر سرطانات الرئة ذات الخلايا الصغيرة جهاز المناعة بمهاجمة الجهاز العصبي، ما قد يؤثر بدوره على كيفية عمل العضلات، وقد يكون من الصعب الوقوف عندما تكون جالسا، أو قد تشعر بعدم الاستقرار.

كما يمكن أن تصاب بالدوار من فقر الدم أو من نسخة احتياطية في الوريد الأجوف العلوي، الوريد الكبير الذي ينقل الدم من رأسك إلى قلبك، إذا كان مزدحما بورم في الرئة اليمنى العلوية، مؤكدا أنه بمجرد أن يعاني الإنسان من مشاكل في التوازن، فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك إصابة بسرطان الرئة.

إلى ذلك شددت على ضرورة استشارة الطبيب عند الشعور بأي أعراض، مع العلم أن السعال هو أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعا.








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