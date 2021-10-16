المؤتمرنت -

25 ساحة للاحتفال بالمولد النبوي والداخلية تُحدد خطوط السير

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات إلى الاحتشاد الجماهيري الكبير في الساحات المحددة بعد غدٍ الاثنين، في أمانة العاصمة والمحافظات، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.



وأكدت اللجنة في بيان، على أهمية المشاركة الواسعة في الساحات المحددة في أمانة العاصمة ومحافظات حجة، الحديدة، ذمار، إب، تعز، عمران، المحويت، الجوف، البيضاء، ومأرب، للاحتفاء بمولد الرسول الأعظم.



حيث حددت اللجنة المنظمة بالعاصمة صنعاء والمحافظة، ميدان السبعين مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وحددت اللجنة المنظمة بمحافظة صعدة، مدينة صعدة مكانا للاحتشاد الجماهيري بعد ظهر الاثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف، فيما حددت اللجنة المنظمة بالحديدة، ساحة الميناء بالمدينة وساحة مضمار الحسينية لأبناء مديريات المربع الجنوبي مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين.



وفي محافظة حجة حددت اللجنة المنظمة، منطقة بني مشطاء جنوب غرب مدينة شفر بمديرية عبس مكانا للاحتشاد الجماهيري بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وحددت اللجنة المنظمة بمحافظة عمران، الأستاد الرياضي بالمدينة، مكانا للاحتشاد بعد ظهر الإثنين، فيما حددت اللجنة المنظمة بمحافظة الجوف، مديرية الحزم مكانا للاحتشاد الجماهيري بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وفي محافظة ذمار، حددت اللجنة المنظمة ساحة حديقة هران في المدينة مكانا للاحتشاد الجماهيري بعد ظهر الاثنين للاحتفاء بالمناسبة.



وحددت اللجنة المنظمة في إب، ساحة جامعة إب ومدينة يريم مكانا للاحتشاد الجماهيري بعد ظهر الاثنين، فيما حددت اللجنة المنظمة بمحافظة تعز، ساحة المدينة الطبية مديرية التعزية مفرق ماوية مكانا للاحتشاد الجماهيري بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وفي محافظة المحويت، حددت اللجنة المنظمة، ساحة الرجم لأبناء مركز المحافظة والمديريات الشرقية، وساحة القطاع لأبناء جبل المحويت والمديريات الغربية مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وحددت اللجنة المنظمة في محافظة ريمة، ساحة الرسول الأعظم بمركز مديرية الجبين مكانا للاحتشاد الجماهيري بعد ظهر الإثنين، فيما حددت اللجنة المنظمة في مأرب، مدرسة عزلة بني سكران بمديرية حريب القراميش مكانا للاحتشاد الجماهيري بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولود النبوي الشريف.



وفي محافظة البيضاء، حددت اللجنة المنظمة، ساحة مديرية السوادية المربع الأوسط مكانا للاحتشاد الجماهيري بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وحددت اللجنة المنظمة في محافظة الضالع، الملعب الرياضي بمدينة دمت القديمة مكانا للاحتشاد الجماهيري بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وفيما يتعلق بالفعاليات النسائية، حددت اللجنة المنظمة بأمانة العاصمة، ساحة ملعب الثورة الرياضي مكانا للفعالية النسائية بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



وحددت اللجنة المنظمة بمحافظة الحديدة ملعب العلفي بالمدينة مكانا للفعالية النسائية، فيما حددت اللجنة المنظمة بمحافظة عمران، جامعة عمران مكانا للفعالية النسائية بعد ظهر الإثنين.



وفي إب حددت اللجنة المنظمة، ساحة جامعة إب ومدينة يريم مكانا للفعالية النسائية، وحددت اللجنة المنظمة بالمحويت، ساحة المعهد الزراعي بالرجم مكانا للفعالية النسائية، وفي محافظة ذمار تم تحديد ساحة جامعة ذمار في المدينة مكانا للفعالية النسائية بعد ظهر الإثنين احتفاء بالمولد النبوي الشريف.



إلى ذلك، حددت وزارة الداخلية خطوط السير والمواقف للمشاركين في الفعالية المركزية، التي ستقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء " ساحة احتشاد الرجال" ومدينة الثورة الرياضية " ساحة احتشاد النساء "، احتفاءً بالمولد النبوي الشريف 1443 هجرية ، على النحو التالي :



( أ ) خطوط السير والمواقف للمتوافدين من الرجال على ميدان السبعين



1 - خطوط سير القادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة (طريق تعز):-



وقد خصص لدخول القادمين المشاركين في الفعالية من مديريات محافظة صنعاء الواقعة جنوب العاصمة (او من المحافظات جنوب العاصمة)



الوصول إلى تقاطع مستشفى 48 والانعطاف شمالاً وصولاً إلى تبة توفيق إلى شارع الخمسين وصولا إلى تقاطع 14 اكتوبر وعبر شارع 14 اكتوبر وصولا إلى الموقف المحاذي للواء الثالث حماية رئاسية.



2- خطوط سير القادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة (طريق جحانة):-



وقد حدد لدخول القادمين المشاركين من مديريات محافظة صنعاء الجنوبية والشرقية وتشمل مديريات (سنحان– بني بهلول – مديريات خولان الخمس ) الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غرباً عبر جسر دار سلم ومواصلة السير عبر شارع الخمسين وصولاً إلى نفق جسر بيت بوس وشهران وصولاً إلى الموقف جوار اللواء الثالث حماية.



3- المدخل الغربي للعاصمة (طريق الحديدة):-



وقد خصص لدخول مواكب المشاركين من:-



المديريات الغربية لمحافظة صنعاء (بني مطر – الحيمتين – حراز) (او من الحديدة)



الوصول إلى نقطة الصباحة، ثم الاتجاه جنوباً عبر شارع الخمسين مروراً بمنطقة العشاش والسير حتى عمارة الكريمي تقاطع شارع الخمسين ثم الانعطاف يميناً عبر شارع الخمسين وصولاً حتى تقاطع شارع الخمسين مع شارع 14 أكتوبر والانعطاف يسارا عبر شارع 14 أكتوبر وصولاً إلى جولة 14 أكتوبر والانعطاف يميناً والانعطاف يساراً والوقوف في الخط المؤدي إلى السبعين.



3- المدخل الشمالي (صنعاء طريق عمــران من المناطق الشمالية):-



وقد خصص لدخول مواكب المشاركين القادمين من مديريات محافظة صنعاء او من المحافظات-عمران-حجة- صعدة)



الوصول إلى تقاطع جسر عمران ومنه السير عبر شارع الستين الشمالي والغربي مروراً من فوق جسر مذبح ونفق عصر وصولاً إلى جولة ونفق المصباحي والخروج من النفق والانعطاف يمين نحو الموقف مباشرةً والدخول للموقف الجنوبي الغربي لميدان السبعين بحيث تأخذ مواقعها بالموقف بطريقة صحيحة ومنظمة.



(الخيار الثاني لجميع الخطوط التي تستخدم شارع الستين):



الدخول إلى الخط الخدمي لجولة المصباحي والانعطاف يميناً وأخذ دوار اللؤلؤة والدخول من الشارع الفرعي للمستشفى اليمني الألماني إلى غرب الموقف.



4 / المدخل الشمالي الغربي طريق صنعاء – شبام:



ويشمل العزل والقرى الغربية لمديرية همدان ومحافظة المحويت

وخصص لهم الوصول إلى جولة شملان والانطلاق منها باتجاه جولة شارع الثلاثين والسير فيه حتى شارع الستين مروراً من فوق جسر مذبح ومن نفق عصر وصولاً إلى نفق المصباحي والخروج من النفق والانعطاف يمين نحو الموقف مباشرةً والدخول للموقف الجنوبي الغربي لميدان السبعين بحيث تأخذ مواقعها بالموقف بطريقة صحيحة ومنظمة.



(الخيار الثاني لجميع الخطوط التي تستخدم شارع الستين): الدخول إلى الخط الخدمي لجولة المصباحي والانعطاف يميناً وأخذ دوار اللؤلؤة والدخول من الشارع الفرعي للمستشفى اليمني الألماني إلى غرب الموقف.



5 / المدخل الشمالي (صنعاء – المطــار – أرحب- الجوف ):

وقد خصص للمشاركين من:



عزل وقرى وسط وشرق بني الحارث وأرحب:

حدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة والاتجاه منها غرباً عبر شارع الستين والسير فيه على امتداده مروراً من نفق جولة عمران ومن جسر مذبح ونفق عصر وصولاً إلى نفق المصباحي والخروج من النفق والانعطاف يمين نحو الموقف مباشرةً والدخول للموقف الجنوبي الغربي لميدان السبعين بحيث تأخذ مواقعها بالموقف بطريقة صحيحة ومنظمة.



6/ المدخل الشمالي الشرقــي (طريق صنعاء – مأرب ):



وخصص للمشاركين من:-

مديرية بني حشيش.

مديريـــة نهــم:

وحدد لهم الوصول إلى جولة آية ومنها الاتجاه شرقاً عبر شارع النصر حتى نهايته مروراً بمدينة سعوان ومنه حتى جسر شيراتون ومنه إلى الخط الدائري الشرقي والسير فيه على امتداده حتى جولة وجسر العمري والدخول منه إلى شارع خولان والاتجاه جنوباً حتى جولة البنك الوطني والاتجاه منها يمين نحو شارع 45 والسير عبره على امتداده إلى نهاية جسر السائلة والدخول منه إلى الموقف الشرقي للجامع وإيقاف السيارات فيه بطريقة منتظمة ومرتبة.



7 / مديريات أمانة العاصمـة:

بالنسبة للمشاركين من مديريات أمانة العاصمة الشمالية والتي واقعة شمال مكان الفعالية عليهم سلوك الشوارع الرئيسية في مديرياتهم حتى الوصول إلى خط الوسط وشارع الزبيري ومنها الدخول عبر جسر الصداقة وشارع الكلية والوقوف في مواقف السيارات (كلية الشرطة، الأرضية الواقعة جنوب كلية الشرطة، نادي ضباط الشرطة، نادي ضباط القوات المسلحة).



( ب ) [خطوط السير ومواقف السيارات للنساء القادمات للمشاركة في الفعالية التي ستقام في مدينة الثورة الرياضية في العاصمة صنعاء ]



1/ القادمات من طريق عمران:

وقد خصص لدخول القادمات من قرية القابل وضروان والمعمر وهمدان التوجه عبر خط عمران وصولاً إلى جسر تقاطع عمران وصولاً إلى مدينة الثورة الرياضية.



2/ القادمات من شرق العاصمة صنعاء:

التوجه عبر الشوارع المختلفة وصولاً إلى تقاطع النصر المطار وصولاً إلى تقاطع عمران والانعطاف يساراً وصولاً إلى مدينة الثورة الرياضية.



3/ القادمات من جنوب العاصمة:

عليهن التوجه عبر خط شارع خولان وعبر الدائري الشرقي وصولا الى شيراتون والمظلات والصياح والانعطاف يمينا وصولا الى جولة الحباري وتقاطع الساعة وصولا الى البوابة الجنوبية لمدينة الثورة.



4/ القادمات من غرب العاصمة صنعاء:

عليهن التوجه عبر شارع الستين وصولاً إلى تقاطع عمران والانعطاف يميناً وصولاً إلى مدينة الثورة الرياضية.



5/ القادمات من خولان وسنحان:

عليهن التوجه عبر الدائري الشرقي وصولاً إلى شيراتون والصياح والانعطاف يميناً إلى جولة الحباري ومنها إلى جولة الساعة شارع التلفزيون وصولاً إلى فرزة صعدة والانعطاف يميناً إلى البوابة الجنوبية لمدينة الثورة الرياضية.