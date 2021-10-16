السبت, 16-أكتوبر-2021 الساعة: 03:43 م - آخر تحديث: 03:40 م (40: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الأستاذ علي محسن المنتصر مدير عام الزراعة بلحج، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي المنتصر

المؤتمرنت -
نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي المنتصر
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الأستاذ علي محسن المنتصر مدير عام الزراعة بلحج، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

وأشاد نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى أشقاء الفقيد الدكتور شمسان والدكتور ردفان وعبدالقوي، وكافة أبناء محافظة لحج، بمناقب ومواقف الفقيد الذي يعد من الشخصيات الوطنية الوحدوية.

وأشار لبوزة في البرقية إلى أن الفقيد المنتصر كان أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج، وله دور كبير في بناء وتطوير المؤتمر، علاوة على نهجه الأخلاقي في إصلاح ذات البين وتقديم العون في حل المشاكل والخلافات على مستوى المحافظة.

وعبر نائب رئيس المؤتمر في برقيته عن تعازيه الحارة باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام لعائلة الفقيد وكل آل المنتصر في مديرية تبن محافظة لحج في هذا المصاب الجلل، مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
علوم وتقنية: هذه الحبوب إذا تناولتها تطيل عمرك 100 عام
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهانٍ بعيد 14 أكتوبر من رؤساء وامناء عموم عدد من الاحزاب
عربي ودولي: ضبط 19 شخصاً على خلفية أحداث بيروت
علوم وتقنية: تحذير من حليب الأطفال الصناعي
أخبار: شهيدة وجريحان بعدوان سعودي على صعدة
رياضة: اليرموك يصعق الأهلي بثنائية الأحمدي
فنون ومنوعات: تمساح يبتلع طفلة فى إندونيسيا
أخبار: 53 غارة لطيران العدوان السعودي على مأرب
رياضة: مارتينيز يقود الأرجنتين للفوز على بيرو
فنون ومنوعات: يقود سيارته "كيلومترين" فاقدا للوعي
علوم وتقنية: ما هو السبب الحقيقي لتساقط الشعر؟
عربي ودولي: وفاة نائب بريطاني تعرض للطعن
اقتصاد: الذهب يترقب أفضل أسبوع منذ مطلع مايو
أخبار: فلكي يمني يكشف توقعات طقس الأيام المقبلة
علوم وتقنية: عادات خاطئة في الحمام لا تفعلها
علوم وتقنية: فواكه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
حوار: محافظ سقطرى: علينا استحضار انتصارات ثورة أكتوبر لمواصلة مقارعة المحتل الجديد
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة بعيد 14 أكتوبر من أحمد الرهوي
أخبار: هيئات المؤتمر تهنئ أبوراس بالعيد الـ58 لثورة 14 أكتوبر
أخبار: فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابوراس بعيد ثورة 14 اكتوبر
عربي ودولي: ارتفاع عدد الوفيات بمرض السل عالمياً
مجتمع مدني: علامة تكشف عن الإصابة بسرطان الرئة
أخبار: 39 غارة لطيران العدوان السعودي على مأرب
فنون ومنوعات: امرأة تلد من دون أن تعرف أنها حامل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021