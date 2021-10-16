المؤتمرنت -

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

استشهدت فتاة وأصيب مواطنان بنيران العدو في محافظة صعدة، وشن طيران العدوان السعودي 18 غارة على 3 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر أمني أن فتاة استشهدت جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة آل سالم بمحافظة صعدة، فيما أصيب مواطنان بقصف مدفعي سعودي على منطقة المفتاح بمديرية منبه الحدودية.



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن طيران العدوان 3 غارت على مديرية الظاهر.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن 10 غارات على مديريتي العبدية والجوبة، و4 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب.



وأشار إلى أن الطيران شن غارة على منطقة الخسف في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.