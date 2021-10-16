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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذة أسماء يحيى محمد الباشا التي انتقلت إلی جوار ربها عن عمر ناهز الـ٦٨ عاماًً بعد مسيرة حافلة بالعمل التنظيمي في صفوف المؤتمر الشعبي العام وخدمة الوطن والدفاع عن قضايا وحقوق المرأة

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذة أسماء الباشا

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذة أسماء الباشا
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذة أسماء يحيى محمد الباشا التي انتقلت إلی جوار ربها عن عمر ناهز الـ٦٨ عاماًً بعد مسيرة حافلة بالعمل التنظيمي في صفوف المؤتمر الشعبي العام وخدمة الوطن والدفاع عن قضايا وحقوق المرأة اليمنية.

وأشاد الشيخ صادق بالدور التنظمي العظيم الذي قدمته الفقيدة للمؤتمر حيث كانت ضمن الألف المؤسسين للمؤتمر في العام ١٩٨٢م وانتخبت عضواً في اللجنة الدائمة في المؤتمر العام الاول في العام 1982م.

ونوه أبوراس، إلى الدور الفاعل الذي اسهمت به الفقيدة في تعزيز وتطوير أداء وزارة التخطيط والتنمية من خلال المناصب التي تقلدتها حيث شغلت منصب مديرة الشؤون القانونية في وزارة التخطيط والتنمية في فترة الثمانينات قبيل ان ترقي الى منصب وكيل مساعد في الوزارة في فترة التسعينات الى جانب كونها من أوائل النساء اللائي عملن في القطاع الحكومي خلال فترة السبعينات.

وعبر رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيدة محمد احمد الباشا وآل الباشا جميعاً، باسمه ونيابة عن مختلف القيادات والفعاليات المؤتمرية عن بالغ التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

”إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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