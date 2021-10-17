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أخبار
المؤتمر نت - استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن دراستها لنتائج الزيارات

النواب يستعرض تقريرا رقابيا على الوضع التمويني

المؤتمرنت -
النواب يستعرض تقريرا رقابيا على الوضع التمويني
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن دراستها لنتائج الزيارات الميدانية لوزارة الصناعة لأمانة العاصمة والمحافظات للإشراف على تنفيذ الخطة الرقابية لضبط الوضع التمويني للفترة مايو - سبتمبر ۲۰۲۱م.

تضمن التقرير، خطة الوزارة التنفيذية لتفعيل العمل الرقابي، والنزول الميداني للوزارة إلى أمانة العاصمة والمحافظات المستهدفة، ونتائج الزيارات الميدانية لقيادة وزارة الصناعة والتجارة.

كما تضمن التقرير، مستوى أداء مكاتب الوزارة بالمحافظات التي تم زيارتها، وأبرز الصعوبات التي واجهتها الوزارة في زياراتها الميدانية.

وخلص التقرير، إلى عدد من الملاحظات والاستنتاجات، والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.








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