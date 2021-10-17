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أخبار
المؤتمر نت - كشفت القواتِ المسلحةِ اليمنية، عن تنفيذ عمليةِ "ربيعِ النصر" في محافظتي مأربَ وشبوةَ وتحقيقِ أهدافِها بشكلٍ كامل.

القوات المسلحة تحرر مساحة ( 3200) كلم2 في مأرب وشبوة

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تحرر مساحة ( 3200) كلم2 في مأرب وشبوة
كشفت القواتِ المسلحةِ اليمنية، عن تنفيذ عمليةِ "ربيعِ النصر" في محافظتي مأربَ وشبوةَ وتحقيقِ أهدافِها بشكلٍ كامل.

وأضحت القوات المسلحة في بيان لها يوم الاحد 17 اكتوبر الجاري أن العملية أدتِ إلى تحريرِ مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، وتحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.

وأشارت إلى أن المساحة الإجماليةُ للمناطقِ المحررةِ في العمليةِ بلغت 3200 كيلو متر مربع.

( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص البيان:

بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى (وَمَا النَّصرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ) صدق الله العظيم

بعونِ اللهِ تعالى نجحت قواتُنا المسلحةُ في تنفيذِ عمليةِ ربيعِ النصرِ في محافظتي مأربَ وشبوةَ وتحقيقِ أهدافِها بشكلٍ كامل.

وأدتِ العمليةُ إلى الآتي:

• تحريرِ مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة

• تحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.

• تبلغُ المساحةُ الإجماليةُ للمناطقِ المحررةِ في العمليةِ بـ 3200 كيلومتر مربع.

ونتجَ عن العمليةِ ما يلي:

• مصرعُ وإصابةُ وأسرُ المئاتِ من مرتزقةِ العدوانِ بينهم عناصرُ ما يسمى بالقاعدةِ وداعش.

• اغتنامُ كمياتٍ كبيرةً من الأسلحة.

إن القواتِ المسلحةَ تحيي الدورَ المشرفَ لقبائلَ مأربَ وشبوةَ والموقفَ المسؤولَ لأبناءِ المحافظتين مع وطنِهم وشعبِهم ضد الغزاةِ والمحتلين.

إن القواتِ المسلحةَ وهي بصددِ استكمالِ التحريرِ والتطهيرِ تدعو المرتزقةَ والعملاءَ في مدينةِ مأربَ إلى تركِ القتالِ في صفوفِ الغزاةِ والمحتلين كمقدمةٍ لمعالجةِ أوضاعِهم خلالَ الفترةِ المقبلة.

وتؤكدُ القواتُ المسلحةُ استمرارَها في تأديةِ واجبِها الجهادي حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ وتتحققَ لشعبِنا الحريةُ ولبلدِنا الاستقلال.

هذا، وسيتمُّ الكشفُ عن تفاصيلِ العمليةِ إن شاء الله خلالَ الأيامِ المقبلة.

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة .
(سبأ)








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