المؤتمرنت -

في احتفالية الأحزاب بمولده..المؤتمر يدعو لتجسيد قيم النبي في الواقع

نظّمت الاحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية صباح اليوم في العاصمة صنعاء فعالية خطابية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة أعضاء المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي وجابر عبدالله غالب وعدد من ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني.



وخلال الفعالية ألقى رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر عزام صلاح كلمة المؤتمر وحلفائه دعا فيها إلى ضرورة تجسيد قيم التراحم والتكافل والتصالح والتسامح والتعايش والقبول بالآخر والأمر بالمعروف والصدق في القول والعمل وثبات العهد والميثاق وتجسيد العدل والمساواة والأخلاق الحميدة والاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقه والعنصرية والجهوية والطائفية اقتداءً بنبي الامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.



وقال إن مولد أعظم قائد عرفته البشرية من علّم العالم معنى القيادة والانصياع للحق وترك الباطل لتعجز الأقلام والألسن والعقول عن وصفه.



وأوضح أن على الجميع أن يقف عند سيرة النبي الكريم وحياته الحافلة بالكفاح والجهاد لإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالته للبشرية جمعاء وإخراج الناس من ظلام الجاهلية الى نور الاسلام.



وأشار إلى أنه حريا بنا كيمنيين اليوم أن نجسد في حالنا كل القيم والمبادئ والمثل والمكارم العليا التي مثلت اخلاق النبي الكريم المتممة لأخلاق البشرية.



وقال : نحن بحاجة لإحياء سيرة الرسول الاعظم في نفوسنا وقلوبنا وان نعلم اولادنا كل القيم والمبادئ التى تحلى بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والتي من خلالها سنتمكن من احياء الضمائر الميتة والمغيبة عن الواقع ونتمكن من اعادة بناء وطننا الجريح والذي تكالبت عليه الامم الاقليمية والعالمية طمعا في موقعه وثروته واستغلت بعض أبنائه لتحقيق اهدافها وغاياتها.



وأضاف : إن الاحزاب والتنظيمات السياسية في عاصمة الصمود والإباء والشموخ صنعاء وهي تحتفل اليوم بهذه المناسبة العظيمه والتي تسمو على كل المناسبات الوطنية والدينية انما تؤكد للعالم اجمع ان معشر اليمنيين اصدق من آمن بالرسول ونصره حتى بلغ الرسالة وادى الامانه.



وتابع ، قائلا : "ما نشاهده من مظاهر الاحتفالات الرسمية والشعبية في كافة المدن والأرياف اليمنية هي التعبير الحقيقي المجسد لحب النبي الكريم في وجدان كل اليمنيين ، كيف لا وهم اول الناس ايمانا ومناصرة لرسول الله ولدين الاسلام وكانوا الجند والقادة في كل الفتوحات الاسلامية بلا استثناء".



ووجه القيادي المؤتمري بهذه المناسبة العظيمة الدعوة لكل أبناء الوطن الذين ارتموا في غياهب دول العدوان بأن يتقوا الله في وطنهم وأن يعودوا الى جادت الصواب. وقال: إنهم بتصرفاتهم تلك ساعدوا المتربصين بوطنهم على تدمير كل مقدراته ومنجزاته التي بنيت خلال عقود وساهموا في تحقيق أهداف اعداء اليمن التاريخيين وجيران السوء بعنادهم وتغليب مصالحهم على مصالح الوطن وأبنائه.



وعبر صلاح عن فخر كل اليمنيين واعتزازهم برجال الرجال ممن يقودون معركة الصمود والتصدي بقيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني ومجلسي النواب والشورى والسلطات المحلية ومنتسبي المؤسستين العسكرية والامنية واللجان الشعبية والقبائل اليمنية العظيمه.



ودعا إلى ضرورة تفعيل ودعم اللجنة العليا للمصالحة الوطنية واعتبار معركة المصالحة الوطنية لا تقل اهمية عن معركة الدفاع عن الوطن وتحريره من كل محتل وغاز.



وقال إن على الجميع اليوم في عاصمة الصمود صنعاء مسؤولية كبرى أمام الوطن وأبنائه باتخاذ خطوات جادة واليات عمل تساهم وتساعد على اعلاء رسالة السلام والأمان لكل ابناء الوطن وان نجسد بهذه الخطوات منهج نبينا وحبيبنا محمد عندما فتح مكة وأعلن للناس العفو العام ودخلوا في دين الله افواجا.



هذا وألقيت خلال الفعالية عدد من الكلمات منها كلمة لجماعة أنصار الله القاها علي القحوم، وكلمة الحزب الاشتراكي القاها يحيي ابو اصبع ، والتي أجمعت على أن الاحتفاء بذكرى مولد الرسول الأكرم محطة للتذكير بصفاته ونهجه وسيرته العطرة، واستلهام الدروس والعِبر في القوة والصلابة والثبات والصبر والإخلاص والحكمة في كل جوانب الحياة.



وقالت الكلمات إن توقير وتعظيم الرسول الكريم -عليه وعلى آله الصلاة والسلام- في هذه المناسبة يأتي حباً لنبي الرحمة والإنسانية، انطلاقا من الإيمان بالله المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحبة وتعظيم نبيّه.



وأشارت إلى أن الاحتفاء بالمولد النبوي هو احتفال بقيم الإسلام وتعاليمه وبالرسول الأكرم الذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور.



وتطرقت الكلمات إلى أن اليمنيين يجسدون من خلال الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة الولاء لرسول الله والاهتداء بهدية والتحلي بأخلاقه وتعبيرا عن حبهم الصادق لنبي الهدى.

