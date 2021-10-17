الأحد, 17-أكتوبر-2021 الساعة: 07:05 م - آخر تحديث: 07:02 م (02: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - في احتفالية الأحزاب بمولده..المؤتمر يدعو لتجسيد قيم النبي في الواقع

في احتفالية الأحزاب بمولده..المؤتمر يدعو لتجسيد قيم النبي في الواقع

المؤتمرنت -
في احتفالية الأحزاب بمولده..المؤتمر يدعو لتجسيد قيم النبي في الواقع
نظّمت الاحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية صباح اليوم في العاصمة صنعاء فعالية خطابية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة أعضاء المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي وجابر عبدالله غالب وعدد من ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وخلال الفعالية ألقى رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر عزام صلاح كلمة المؤتمر وحلفائه دعا فيها إلى ضرورة تجسيد قيم التراحم والتكافل والتصالح والتسامح والتعايش والقبول بالآخر والأمر بالمعروف والصدق في القول والعمل وثبات العهد والميثاق وتجسيد العدل والمساواة والأخلاق الحميدة والاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقه والعنصرية والجهوية والطائفية اقتداءً بنبي الامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال إن مولد أعظم قائد عرفته البشرية من علّم العالم معنى القيادة والانصياع للحق وترك الباطل لتعجز الأقلام والألسن والعقول عن وصفه.

وأوضح أن على الجميع أن يقف عند سيرة النبي الكريم وحياته الحافلة بالكفاح والجهاد لإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالته للبشرية جمعاء وإخراج الناس من ظلام الجاهلية الى نور الاسلام.

وأشار إلى أنه حريا بنا كيمنيين اليوم أن نجسد في حالنا كل القيم والمبادئ والمثل والمكارم العليا التي مثلت اخلاق النبي الكريم المتممة لأخلاق البشرية.

وقال : نحن بحاجة لإحياء سيرة الرسول الاعظم في نفوسنا وقلوبنا وان نعلم اولادنا كل القيم والمبادئ التى تحلى بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والتي من خلالها سنتمكن من احياء الضمائر الميتة والمغيبة عن الواقع ونتمكن من اعادة بناء وطننا الجريح والذي تكالبت عليه الامم الاقليمية والعالمية طمعا في موقعه وثروته واستغلت بعض أبنائه لتحقيق اهدافها وغاياتها.

وأضاف : إن الاحزاب والتنظيمات السياسية في عاصمة الصمود والإباء والشموخ صنعاء وهي تحتفل اليوم بهذه المناسبة العظيمه والتي تسمو على كل المناسبات الوطنية والدينية انما تؤكد للعالم اجمع ان معشر اليمنيين اصدق من آمن بالرسول ونصره حتى بلغ الرسالة وادى الامانه.

وتابع ، قائلا : "ما نشاهده من مظاهر الاحتفالات الرسمية والشعبية في كافة المدن والأرياف اليمنية هي التعبير الحقيقي المجسد لحب النبي الكريم في وجدان كل اليمنيين ، كيف لا وهم اول الناس ايمانا ومناصرة لرسول الله ولدين الاسلام وكانوا الجند والقادة في كل الفتوحات الاسلامية بلا استثناء".

ووجه القيادي المؤتمري بهذه المناسبة العظيمة الدعوة لكل أبناء الوطن الذين ارتموا في غياهب دول العدوان بأن يتقوا الله في وطنهم وأن يعودوا الى جادت الصواب. وقال: إنهم بتصرفاتهم تلك ساعدوا المتربصين بوطنهم على تدمير كل مقدراته ومنجزاته التي بنيت خلال عقود وساهموا في تحقيق أهداف اعداء اليمن التاريخيين وجيران السوء بعنادهم وتغليب مصالحهم على مصالح الوطن وأبنائه.

وعبر صلاح عن فخر كل اليمنيين واعتزازهم برجال الرجال ممن يقودون معركة الصمود والتصدي بقيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني ومجلسي النواب والشورى والسلطات المحلية ومنتسبي المؤسستين العسكرية والامنية واللجان الشعبية والقبائل اليمنية العظيمه.

ودعا إلى ضرورة تفعيل ودعم اللجنة العليا للمصالحة الوطنية واعتبار معركة المصالحة الوطنية لا تقل اهمية عن معركة الدفاع عن الوطن وتحريره من كل محتل وغاز.

وقال إن على الجميع اليوم في عاصمة الصمود صنعاء مسؤولية كبرى أمام الوطن وأبنائه باتخاذ خطوات جادة واليات عمل تساهم وتساعد على اعلاء رسالة السلام والأمان لكل ابناء الوطن وان نجسد بهذه الخطوات منهج نبينا وحبيبنا محمد عندما فتح مكة وأعلن للناس العفو العام ودخلوا في دين الله افواجا.

هذا وألقيت خلال الفعالية عدد من الكلمات منها كلمة لجماعة أنصار الله القاها علي القحوم، وكلمة الحزب الاشتراكي القاها يحيي ابو اصبع ، والتي أجمعت على أن الاحتفاء بذكرى مولد الرسول الأكرم محطة للتذكير بصفاته ونهجه وسيرته العطرة، واستلهام الدروس والعِبر في القوة والصلابة والثبات والصبر والإخلاص والحكمة في كل جوانب الحياة.

وقالت الكلمات إن توقير وتعظيم الرسول الكريم -عليه وعلى آله الصلاة والسلام- في هذه المناسبة يأتي حباً لنبي الرحمة والإنسانية، انطلاقا من الإيمان بالله المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحبة وتعظيم نبيّه.

وأشارت إلى أن الاحتفاء بالمولد النبوي هو احتفال بقيم الإسلام وتعاليمه وبالرسول الأكرم الذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور.

وتطرقت الكلمات إلى أن اليمنيين يجسدون من خلال الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة الولاء لرسول الله والاهتداء بهدية والتحلي بأخلاقه وتعبيرا عن حبهم الصادق لنبي الهدى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: إطلاق نار يوقع قتلى في كشمير الهندية
عربي ودولي: العراق.. إعلان نتائج الانتخابات التشريعية
رياضة: ميلان يهزم فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي
عربي ودولي: طالبان تتعهد بتعزيز حماية المساجد
فنون ومنوعات: لعبة في يد مراهق تثير الهلع في ألمانيا
اقتصاد: روسيا تسجل رقماً قياسياً في استهلاك الغاز
رياضة: ليفربول يكتسح واتفورد بخماسية
رياضة: دورتموند يهزم ماينز ويتصدر مؤقتاً
علوم وتقنية: لا تتجاهلها.. 10 أسباب تجعل الإمساك قاتلاً
عربي ودولي: 14 إصابة جديدة بكورونا بالصين
أخبار: الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء لحرم الانسي
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 253 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل أبوبكر باذيب
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأستاذة أسماء الباشا
أخبار: حفل خطابي بالعيد الـ58 لثورة 14 اكتوبر المجيدة
أخبار: كورونا اليوم.. أكثر من 240 مليون إصابة عالمياً
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد الحافطي
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي المنتصر
فنون ومنوعات: وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
أخبار: 25 ساحة للاحتفال بالمولد النبوي والداخلية تُحدد خطوط السير
مجتمع مدني: الغرغرة بالماء المالح علاج لـ8 مشاكل صحية
علوم وتقنية: هذه الحبوب إذا تناولتها تطيل عمرك 100 عام
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهانٍ بعيد 14 أكتوبر من رؤساء وامناء عموم عدد من الاحزاب
عربي ودولي: ضبط 19 شخصاً على خلفية أحداث بيروت
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021