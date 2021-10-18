الإثنين, 18-أكتوبر-2021 الساعة: 04:23 م - آخر تحديث: 04:10 م (10: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - محاكمة زوجين عرضا طفلتهما للبيع على فيسبوك

محاكمة زوجين عرضا طفلتهما للبيع على فيسبوك

المؤتمرنت -
محاكمة زوجين عرضا طفلتهما للبيع على فيسبوك
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة زوجين في اتهامهما بعرض طفلتهما للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبلغ مالي قدره 700 ألف جنيه بالمطرية لجلسة 14 نوفمبر المقبل، لحين حضور المتهمين من محبسهما.

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية فقد كشفت تحقيقات النيابة قيام عامل توصيل طلبات بمطعم، بالاشتراك مع زوجته بالتعامل في شخص طبيعي وهى ابنتهما الطفلة بعرضها للبيع، بأن قامت المتهمة باستخدام حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، بعرض طفلتها بزعم التبني متخلية عنها لأي مشترٍ عقب دفع ثمناً مقبول لديها، مستخدمة في ذلك الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وتحت بصره وبصيرته مشدًا من أزرها، وذلك كله بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية حال كونهما والديها والمسؤولين عنها.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يكتسح ضيفه فالنسيا بثلاثية
ثقافة: شروط ملكة جمال الأناقة 2022
فنون ومنوعات: تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب
اقتصاد: رتفاع مؤشر بورصة مسقط
علوم وتقنية: فيس بوك يعلن عن مشروع Ego4D AI للذكاء الإصطناعي
أخبار: شهيد في منبه وغارات على الظاهر بصعدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محمد النزيلي
أخبار: طيران العدوان يشن 14 غارة على مأرب
أخبار: 232 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: الألعاب النارية تضيئ سماء العاصمة صنعاء إبتهاجا بالمولد النبوي
أخبار: تحرير مساحة ( 3200) كلم2 في مأرب وشبوة
أخبار: النواب يستعرض تقريرا رقابيا على الوضع التمويني
أخبار: زيادة محطات تعبئة البنزين بسعر 8500 ريال
عربي ودولي: إطلاق نار يوقع قتلى في كشمير الهندية
عربي ودولي: العراق.. إعلان نتائج الانتخابات التشريعية
رياضة: ميلان يهزم فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي
عربي ودولي: طالبان تتعهد بتعزيز حماية المساجد
فنون ومنوعات: لعبة في يد مراهق تثير الهلع في ألمانيا
اقتصاد: روسيا تسجل رقماً قياسياً في استهلاك الغاز
رياضة: ليفربول يكتسح واتفورد بخماسية
رياضة: دورتموند يهزم ماينز ويتصدر مؤقتاً
مجتمع مدني: 10 علامات تستدعي زيارة الطبيب فوراً
علوم وتقنية: لا تتجاهلها.. 10 أسباب تجعل الإمساك قاتلاً
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات هستيرية على مأرب
عربي ودولي: 14 إصابة جديدة بكورونا بالصين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021