المؤتمرنت -

محاكمة زوجين عرضا طفلتهما للبيع على فيسبوك

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة زوجين في اتهامهما بعرض طفلتهما للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبلغ مالي قدره 700 ألف جنيه بالمطرية لجلسة 14 نوفمبر المقبل، لحين حضور المتهمين من محبسهما.



وبحسب صحيفة الأهرام المصرية فقد كشفت تحقيقات النيابة قيام عامل توصيل طلبات بمطعم، بالاشتراك مع زوجته بالتعامل في شخص طبيعي وهى ابنتهما الطفلة بعرضها للبيع، بأن قامت المتهمة باستخدام حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، بعرض طفلتها بزعم التبني متخلية عنها لأي مشترٍ عقب دفع ثمناً مقبول لديها، مستخدمة في ذلك الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وتحت بصره وبصيرته مشدًا من أزرها، وذلك كله بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية حال كونهما والديها والمسؤولين عنها.*وكالات

