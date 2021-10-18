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أخبار
المؤتمر نت - احتشد ملايين اليمنيين اليوم الاثنين في عدد من الساحات والميادين للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في اطار

اليمنييون يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف

المؤتمرنت -
اليمنييون يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف
احتشد ملايين اليمنيين اليوم الاثنين في عدد من الساحات والميادين للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في اطار احتفالات بلادنا وسائر بلاد المسلمين بهذه المناسبة العظيمة "ذكرى المولد النبوي الشريف 1443 ".

وشهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، عصر اليوم كرنفالا احتفاليا بمناسبة المولد النبوي الشريف بمشاركة مئات الآلاف من أبناء صنعاء العاصمة والمحافظة.

وألقيت عدد من الكلمات عبرت عن عظمة المناسبة وخصوصية الاحتفال بها من خلال استحضار قيمها الراسخة في رسالة الإسلام واهمية اخذ العظة والعبرة من سيرة سيد المرسلين واستحضار سجاياه والتذكير بها والاقتداء بها بما يرتقي بحياتنا ويعود بها إلى جادة الصواب.

وجدد المشاركون ولاءهم وانتماءهم وحبهم لرسول الله من خلال الحضور المشرف، مؤكدين أن هذا الاحتفال دليل على أن الشعب اليمني متمسك برسول الله ولا يمكن أن يتخلى عن انتمائه وعن ارتباطه بالنبي.

وقالوا: انهم يستقبلون هذه المناسبة الجليلة ، التي كانت مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية، بكل مشاعر البهجة ، مستلهمين من صاحبها الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة في إرساء قيم الحق والعدل والمساواة والتسامح والقبول بالاخر ، والدعوة إلى الأمن والسلام للبشرية جمعاء.

وتخلل الحفل عددا من الأناشيد المدائحية في شخص وسيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما مثلته رسالة الإسلام من تحول في تاريخ العالم.
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