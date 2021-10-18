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شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - الاكتئاب هو حالة صحية نفسانية تحدث فيها سلسلة من الأعراض بسبب اختلال بعض المواد الكيميائية والهرمونات في الدماغ. وتشمل هذه الأعراض الشعور المستمر بالحزن والعذاب ونقص الطاقة والاهتمام بالأنشطة

كيف تحارب الاكتئاب.. 7 فيتامينات لن تخذلك

المؤتمرنت -
كيف تحارب الاكتئاب.. 7 فيتامينات لن تخذلك
تُظهر أحدث التقارير أن أكثر من 5% من سكان كوكب الأرض يعانون من الاكتئاب. لكن يلعب نوع النظام الغذائي ونمط الحياة، الذي يتبعه الإنسان، دورًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة جسديًا ونفسانيًا.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، لوحظ أن الإفراط في استهلاك الأطعمة غير الصحية، مثل الوجبات السريعة والمقلية والحلويات وما إلى ذلك، لبضعة أيام متتالية يمكن أن يتسبب في الإصابة بالمرض، وبالمثل، عندما يكون النظام الغذائي صحيًا ومتوازنًا فإنه سرعان ما يلاحظ الشخص أنه أصبح بحالة جسمانية ونفسانية مزدهرة.

للوقاية من أعراض الاكتئاب
ويمكن أن تساعد الأطعمة في علاج الاكتئاب، أي أن المكونات مثل الفيتامينات والبروتين ودهون أوميغا-3 في بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والسيطرة عليها.

فالاكتئاب هو حالة صحية نفسانية تحدث فيها سلسلة من الأعراض بسبب اختلال بعض المواد الكيميائية والهرمونات في الدماغ. وتشمل هذه الأعراض الشعور المستمر بالحزن والعذاب ونقص الطاقة والاهتمام بالأنشطة وقلة التركيز والبكاء المفرط والإثارة وتغيرات الشهية والإفراط في التفكير والتوتر وفي حالات متأخرة تظهر ميول انتحارية.

لكن يمكن، بشكل أساسي، أن تساعد العادات والعناصر الغذائية، التي إدخالها إلى النظام الغذائي اليومي في منع أو علاج العديد من الأمراض، من بينها الاكتئاب، أو على الأقل تخفيف أعراضها أو الحيلولة دون تفاقهما. وبالطبع، يتم القيام بهذه الخطوة بعد استشارة طبيب لتحديد المكملات الغذائية الأنسب لكل شخص.

فيتامينات مضادة للاكتئاب
وتشمل قائمة الفيتامينات التي يمكن أن تساعد في الوقاية أو علاج بعض أعراض الاكتئاب بشكل طبيعي، ما يلي:

1. فيتامين D
إن المصدر الرئيسي لفيتامين D هو ضوء الشمس، وهو عنصر غذائي أساسي للغاية يمكنه علاج الاكتئاب، إلى جانب العديد من الأمراض الأخرى.

ومن المعروف أن فيتامين D يقوي مستقبلات معينة في الدماغ، وبالتالي يزيد من مستويات السيروتونين. عندما يصل مستوى هرمون السيروتونين لمعدلات مناسبة في الدماغ، يمكن تقليل أعراض الاكتئاب. ويتوافر فيتامين D أيضًا في صفار البيض والجبن واللحم البقري والبرتقال والأسماك وحليب الصويا.

2. فيتامين B6
تعتبر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B6 من العناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تخفف من أعراض الاكتئاب، حيث إنها تعزز عمل الأعصاب في الدماغ وتساعد أيضًا في حل مشكلات عدم التوازن الهرموني في الدماغ، والذي يمكن أن يكون سببًا للاكتئاب. يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين B6، مثل الدجاج والأسماك وخبز القمح الكامل والفاصوليا والبيض والخضروات وما إلى ذلك إلى النظام الغذائي، في الحصول على المستويات المثلى من فيتامين B6.

3. فيتامين B3
إن انخفاض مستويات السيروتونين في الدماغ هو السبب الرئيسي للاكتئاب. ويمكن أن يساعد فيتامين B3 في تعزيز إنتاج السيروتونين في الدماغ، وبالتالي المساعدة في علاج الاكتئاب. إن بعض من أفضل مصادر الغذاء الغنية بفيتامين B3 هي الفطر والفول السوداني والبازلاء الخضراء والأسماك والديك الرومي ولحم البقر، الذي يتغذى على الأعشاب.

4. فيتامين B12
أظهرت العديد من الدراسات البحثية أن تناول نظام غذائي غني بفيتامين B12 يمكن أن يساعد في استقرار الحالة المزاجية وتحسين الطاقة النفسانية وتقليل الاكتئاب أيضًا، حيث يمكن لهذا الفيتامين أن يحافظ على صحة الناقلات العصبية في الدماغ. تشمل قائمة الأطعمة الغنية بفيتامين B 12 اللحوم والكبد من الدواجن والمحار والأسماك والحليب ومنتجات الألبان.

5. فيتامين C
يعتبر فيتامين C من أكثر العناصر الغذائية تنوعًا في فوائدها الصحية، والتي تشمل علاج الاكتئاب. أظهرت الدراسات البحثية التي أجريت على مر السنين أن لفيتامين C تأثير كبير في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض معينة للاكتئاب، مثل نقص التركيز. تشير الدراسات إلى أن السبب يرجع لأن فيتامين C يمكن أن يحافظ على تجديد خلايا الدماغ. ومن المعروف أن أفضل المصادر الغذائية لفيتامين C هي البرتقال والتوت والكيوي والقرنبيط والبروكلي والطماطم والسبانخ والخضروات الورقية.

6. فيتامين E
تشير الدراسات إلى أن تناول فيتامين E من خلال النظام الغذائي أو عن طريق تناول المكملات الغذائية يوميًا يمكن أن يقلل الاكتئاب إلى حد كبير، حيث أن فيتامين E يمكن أن يحافظ على النواقل العصبية في الدماغ صحية. كما يمكن الحصول على فيتامين E عن طريق تناول الفول السوداني والبندق والأسماك وزيت السمك وبذور دوار الشمس والخضروات الورقية واللوز وزيت جوز الهند.

7. فيتامين B9
يُعرف فيتامين B9 أيضًا باسم حمض الفوليك ويأتي مع عدد من الفوائد الصحية. يعتبر حمض الفوليك أيضًا من العناصر الغذائية الأساسية في علاج الاكتئاب، حيث يمكن أن يحسن مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، مما يقلل من أعراض الاكتئاب. يمكن الاستمتاع بقدر مناسب من فيتامين B9 عن طريق تضمين النظام الغذائي لحصص مناسبة من العدس والفاصوليا والبازلاء والأفوكادو والسبانخ والبامية والفاكهة الحمضية.








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