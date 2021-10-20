الأربعاء, 20-أكتوبر-2021 الساعة: 09:43 م - آخر تحديث: 08:48 م (48: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - جددت قوات العدو السعودي، اليوم قصفها للأحياء السكنية والأسواق ومزارع المواطنين بمحافظة صعدة، حيث واصلت التصعيد بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية والغارات الجوية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 6 مدنيين

شهيدان و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة

المؤتمرنت -
شهيدان و4 جرحى بعدوان سعودي على صعدة
جددت قوات العدو السعودي، اليوم قصفها للأحياء السكنية والأسواق ومزارع المواطنين بمحافظة صعدة، حيث واصلت التصعيد بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية والغارات الجوية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 6 مدنيين.

وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي فتح نيرانه باتجاه منطقة شويرة في مديرية منبه، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين بينهم اثنان من المهاجرين الأفارقة.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على مديرية سحار و3 غارات على مديرية باقم و3 غارات على مديرية الظاهر وغارة على منطقة محضة في مديرية الصفراء.

وذكر المصدر أن مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: وصول شعلة الالعاب الاولومبية الشتوية إلى الصين
مجتمع مدني: الاستحمام بالماء الساخن يساعد فى علاج ارتفاع ضغط الدم
علوم وتقنية: نصائح لمرضى الحساسية قبل فصل الشتاء
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رياضة: محمد صلاح يحطم رقما تاريخيا مع ليفربول
عربي ودولي: مصرع 34 شخصًا في فيضانات بالهند
رياضة: سيتي يحطم كلوب ويهز شباكه بخماسية
عربي ودولي: تحطم طائرة مدنية بولاية تكساس الأمريكية
عربي ودولي: الأمم المتحدة تحذر من القحط والفيضانات
فنون ومنوعات: ظهور ثعبان أناكوندا عملاق في الهند
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف مأرب والجوف بـ11 غارة
رياضة: الهلال يقلب تأخره أمام اليرموك إلى فوز مثير
أخبار: رصد 187 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
أخبار: شهيد و7 جرحى بنيران سعودية في صعدة
محافظات: وزير السياحة يتفقد معالم سياحية بالضالع
أخبار: منظمة: 20 مليون يمني عرضة لخطر الملاريا
عربي ودولي: أبو الغيط يدعو الإعلام العربى إلى التركيز على مفهوم الدولة الوطنية
أخبار: يونيسيف اليمن : مقتل أو تشويه 4 اطفال كل 24 ساعة
أخبار: خبراء يحددون السيارات الأكثر عرضة للسرقة
أخبار: علامة تدل على انتشار السرطان في الجسم
أخبار: مسيحيون يحتفلون بالمولد النبوي
فنون ومنوعات: هالة صدقى: مصر تعيش عصرا جديدا
عربي ودولي: الجزائر ..الحكم على وزيرة سابقة بالسجن
أخبار: كيف تحارب الاكتئاب.. 7 فيتامينات لن تخذلك
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021