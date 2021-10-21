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أخبار
المؤتمر نت - للتوجه إلى مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات لاستلام النصف الثاني من معاش شهر مايو 2018 اعتباراً من اليوم الخميس.

صرف النصف الثاني من راتب مايو 2018 للمتقاعدين

المؤتمرنت -
صرف النصف الثاني من راتب مايو 2018 للمتقاعدين
دعت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المتقاعدين المدنيين للتوجه إلى مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات لاستلام النصف الثاني من معاش شهر مايو 2018 اعتباراً من اليوم الخميس.

وأوضح رئيس الهيئة ابراهيم الحيفي أنه تم استكمال كافة الإجراءات المالية المتعلقة بعملية الصرف, وضخ المبالغ المالية للبريد تمهيداً لصرف نصف الراتب المستحق للمتقاعدين ووكلاء المستفيدين بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد حرص الهيئة وفروعها في المحافظات على بذل أقصى الجهود وتسخير كافة الطاقات لتوفير السيولة اللازمة لصرف ٥٠% من معاشات المتقاعدين المستحقة والتي تأخر موعد سدادها نتيجة للحرب الاقتصادية الممنهجة على اليمن بهدف تضييق الخناق على المواطن وتجفيف منابع الدخل لمنع صرف المرتبات والمعاشات فضلا عن نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار الحيفي، إلى أن تلك السياسات العدوانية أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية وتسببت في تأخر دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين.

وأشاد بكافة الجهود التي ساهمت في تجاوز الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية بسبب القرارات الظالمة والسياسات التعسفية لدول العدوان والضغط بالورقة الاقتصادية لتركيع الشعب اليمني.









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