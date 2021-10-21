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شهيد اليمن عبدالغني
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أخبار
المؤتمر نت - طبيبة تكشف فوائد مذهلة للتين المجفف

طبيبة تكشف فوائد مذهلة للتين المجفف

المؤتمرنت -
طبيبة تكشف فوائد مذهلة للتين المجفف
يتميَّز التين المجفف بتوافُره معظم أيام السنة، إضافة لغناه بالكثير من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة لعلاج الحالات الصحية المتعلقة بالتنفس والمناعة والجهاز الهضمي.

وتفصيلاً، يُعتبر التين المجفف مصدرًا غنيًّا بالفيتامينات، مثل فيتامين "A"، "C"، "K"، إضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والحديد.

وترى دكتورة جراحة السمنة، أبارنا غوفيل بهاشكر، أن للتين المجفف دورًا مهمًّا في عملية إنقاص الوزن؛ فهو يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي؛ وذلك لاحتوائه على النحاس والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، إضافة إلى الألياف الغذائية التي تطيل من الشعور بالامتلاء، وتقلل من تناول الطعام؛ وبالتالي يعمل التين المجفف على التحكم بالسعرات الحرارية المستهلكة، إضافة إلى أنه طعام منخفض السعرات الحرارية؛ وهو ما يجعله الخيار الأمثل لنظام غذائي يعمل على فقدان الوزن، حسب "سبوتنيك".

ويؤكد الخبراء أن التين المجفف يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي؛ فمركب "فيسين" الموجود في التين يعمل مع الإنزيمات الأخرى على هضم الطعام بسرعة؛ وهو ما يساعد على فقدان الوزن، وإذابة كل دهون البطن.

ويذكر الخبراء أن التين المجفف يمتلك العديد من الفوائد الصحية؛ فهو:

1- يعزز الهضم؛ وذلك لغناه بالألياف، كما أنه يمنع الإمساك، ويعمل كمصدر غذائي للبكتيريا الصحية في الأمعاء.

2- يُعتبر مصدرًا غنيًّا بمغذيات العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

3- يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنه يعتبر بديلاً صحيًّا للسكر الأبيض لدى مرضى السكري من النوع 2.

4- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تخفيض مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية.

وتوضح الدكتورة بهاشكر أن محتوى التين المجفف من مضادات الأكسدة، إضافة إلى خصائصه في خفض ضغط الدم، يسمحان بالتخلص من الجذور الحرة التي تسبب انسداد الشرايين التاجية في الجسم.وكالات








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