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أخبار
المؤتمر نت - القوة الصاروخية تستهدف معسكر الواجب في جيزان

القوة الصاروخية تستهدف بـ5 صواريخ باليستية معسكر في جيزان

المؤتمرنت -
القوة الصاروخية تستهدف بـ5 صواريخ باليستية معسكر في جيزان
استهدفت القوة الصاروخية، معسكر قوات الواجب بجيزان بخمسة صواريخ باليستية.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له أن القوة الصاروخية استهدفت بخمسة صواريخ باليسيتة مقر القيادة في معسكر قوات الواجب ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي وكانت الإصابات دقيقة.‏

وأكد أن هذه العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين لطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية.

وأشار العميد سريع، أن هذا الاستهداف يأتي في سياق الرد على جرائم العدوان وغاراته المتواصلة وحصاره الظالم على اليمن .

وقال" كلما استمر العدوان في تصعيده الجوي وتمادى في غيه وبغيه وحصاره فإن النتائج عليه وخيمة وضرباتنا ستكون مؤلمة وموجعة وواسعة إن شاء الله".








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