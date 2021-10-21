المؤتمرنت -

جريح في صعدة وغارات على مأرب والجوف وشبوة

أصيب مواطن اليوم بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه الحدودية، وشن الطيران المعادي 24 غارة على صعدة ومأرب والجوف وشبوة.



وأوضح مصدر أمني أن مواطناً اصيب بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة المفتح بمديرية منبه، فيما شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر وغارة على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء و3 غارات على منطقة قحزة شمال مدينة صعدة.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بـ8 غارات مديرية الجوبة، و3 غارات مديرية صرواح، وغارتين مديرية رحبة بمأرب، وغارتين على مديرية الحزم بالجوف، و3 غارات على مديرية عسيلان في شبوة.