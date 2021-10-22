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أخبار
المؤتمر نت - ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 242 مليونا و482 ألفا و541 حالة

إحصائية عالمية عن ضحايا فيروس كورونا

المؤتمرنت -
إحصائية عالمية عن ضحايا فيروس كورونا
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 242 مليونا و482 ألفا و541 حالة.

وأوضحت الجامعة، اليوم الجمعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و929 ألفا و545 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 6ر21 مليون حالة.








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