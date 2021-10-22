الجمعة, 22-أكتوبر-2021 الساعة: 04:30 م - آخر تحديث: 04:25 م (25: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
"بانوراما" لمواجهة محاولات طمس جرائم العدوان
يحيى‮ ‬نوري
الاحتلال‮ ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم‮ .. ‬دروس‮ ‬وعِبَر‮ ‬
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور‮❊‬
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم البشعة بحق المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين جراء 6 غارات لطيران العدوان على مخازن أدوية في حي سعوان بمديرية شعوب أمانة العاصمة، و4 غارات على هيئة كهرباء ومياه الريف بمديرية الثورة، وغارة على دائرة الأشغال في مديرية شعوب، وغارة على مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.

وذكر المصدر أن مواطناً أصيب بنيران الجيش السعودي في منطقة المفتح بمديرية منبه الحدودية، فيما شن الطيران غارة على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، وغارتين على مديرية الظاهر، و3 غارات على منطقة قحزة شمال مدينة صعدة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 314 خرقاً بينها محاولة تسلل في حيس و87 خرقاً بقصف مدفعي و205 خروقات بالأعيرة النارية.

ولفت المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 3 غارات لطيران تجسسي على الجبلية والتحيتا، وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والجاح والجبلية والتحيتا.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان استهدف بـ8 غارات مديرية الجوبة، و3 غارات مديرية صرواح، وشن غارتين على مديرية رحبة بمأرب.

وأشار إلى أن الطيران شن غارتين على مديرية الحزم بالجوف، و3 غارات على مديرية عسيلان في شبوة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية
فنون ومنوعات: رؤوس أم لوحات فنية
عربي ودولي: تحور جديد من كورونا في روسيا
رياضة: هزيمة مذلة لروما أمام بودو غليمت
علوم وتقنية: هذا المشروب يقلل من حدوث الالتهابات
رياضة: لاتسيو يتعادل مع مارسيليا بالدوري الأوروبي
فنون ومنوعات: انتحار فتاة تونسية شنقاً بسبب مصري
عربي ودولي: كورونا أنهى حياة 180 ألف عامل صحي
أخبار: الخارجية تدين سياسة مجلس الأمن ضد الشعب اليمني
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 314 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: القوة الصاروخية تستهدف معسكر الواجب في جيزان
أخبار: الصحة تدين استهداف العدوان لمخازن ادوية بصنعاء
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
علوم وتقنية: طبيبة تكشف فوائد مذهلة للتين المجفف
أخبار: طيران العدوان السعودي يقصف العاصمة صنعاء
أخبار: صرف النصف الثاني من راتب مايو 2018 للمتقاعدين
أخبار: هيئة رئاسة مجلس النواب تدين تفجيرات دمشق
رياضة: يوفنتوس يهزم زينيت.. وتشيلسي يكتسح مالمو
رياضة: يونايتد يفوز على أتالانتا بصعوبة
فنون ومنوعات: عروس تموت بـ20 طعنة.. والسبب الجن
رياضة: الأهلي يتجاوز الصقر ويبتعد في الصدارة
رياضة: برشلونة يقتنص فوزاً صعباً على دينامو
مجتمع مدني: لن تصدق.. هذا الفيتامين يمنع السمنة
اقتصاد: الذهب يلمع مع تراجع الدولار
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021