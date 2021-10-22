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أخبار
المؤتمر نت - أدان مجلس الشورى قصف طيران العدوان الأمريكي - السعودي مخازن أدوية ومستلزمات طبية، أمس، في حي سعوان بمديرية شعوب بأمانة العاصمة

الشورى: قصف "الأدوية" وصمة عار في جبين الإنسانية

المؤتمرنت -
الشورى: قصف "الأدوية" وصمة عار في جبين الإنسانية
أدان مجلس الشورى قصف طيران العدوان الأمريكي - السعودي مخازن أدوية ومستلزمات طبية، أمس، في حي سعوان بمديرية شعوب بأمانة العاصمة.

واعتبر مجلس الشورى، في بيان صادر عنه اليوم، هذا الاستهداف جريمة مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني المحاصر منذ ما يقارب سبع سنوات، في ظل استمرار منع تحالف العدوان الأمريكي- السعودي دخول احتياجات الشعب اليمني ومتطلباته الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الحالات المرضية والطلاب الدارسين في الخارج.

واستنكر البيان إمعان دول العدوان وإصرارها في قتل الشعب اليمني، من خلال استهداف مقوّمات الحياة، وفي مقدّمتها القطاع الصحي الذي أصبح مهددا بالشلل التام، نتيجة استمرار الحصار، ومنع دخول المستلزمات الطبية، والأدوية الضرورية، التي قد يؤدي نقصها إلى عجز الأقسام الحيوية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية عن تقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت البيان إلى أن استهداف العدوان مخازن الأدوية والأحياء السكنية انتهاك سافر، يؤكد عدم اكتراث دول تحالف العدوان بحياة المدنيين .. مشيراً إلى أن هذه الجريمة تندرج ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني منذ سبع سنوات.

وندد البيان بصمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المعيب، وفي المقدّمة الأمم المتحدة، إزاء جرائم العدوان والحصار والتجويع والقصف، المستمر بشكل يومي على مختلف المدن، والمناطق والمحافظات اليمنية.

وحمّل البيان الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية، نتيجة صمتها إزاء الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق اليمن أرضاً وإنساناً، وانتهاك سيادته واحتلال أراضيه، وتدمير البنى التحتية ومقدرات البلاد.








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