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أخبار
المؤتمر نت - عامل يعذب ابنته بلا رحمة حتى الموت

عامل يعذب ابنته بلا رحمة حتى الموت

المؤتمرنت -
عامل يعذب ابنته بلا رحمة حتى الموت
أقدم عامل على تعذيب ابنته دون رحمة حتى وفاتها، بحجة تأديبها لسرقتها متعلقات بالجيران، في مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة في مصر.

وأوضح مسؤول أمني أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تلقت بلاغا من سيدة حول اشتباهها في وفاة ابنتها البالغة من العمر 14 عاما، واتهام والدها بقتلها.

وأضاف، أن والدة الطفلة عندما علمت بوفاتها، توجهت إلى منزل طليقها لرؤيتها وتوديعها إلى مثواها الأخير، لكنها فوجئت بوجود كدمات وآثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسدها، فأبلغت الأجهزة الأمنية على الفور واتهمت طليقها بقتل الطفلة. وفقا لسكاي نيوز.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية من خلال مناظرتها لجثمان الفتاة، عن وجود إصابات وآثار تعذيب بأماكن متفرقة من جسد المجني عليها، ناتجة عن تعرضها للضرب المبرح.

وتابع المسؤول الأمني، أن والد الفتاة لاذ بالفرار بعد وفاة ابنته وعقب تكثيف التحريات نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل ابنته، بزعم تأديبها بسبب سرقتها لمتعلقات الجيران.

واختتم، أن والد الطفلة أقر باعتدائه عليها بالضرب المبرح، مرات عديدة، بعد أن قام بتقييدها بالحبال، ولكنه فوجئ أثناء ضربها بفقدانها للوعي، وعندما حاول إسعافها، كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة، مما دفعه إلى الهروب من المنزل، بعد إخباره للجيران، بضرورة اتصالهم بوالدتها لزيارتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.* وكالات








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