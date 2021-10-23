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المؤتمر نت - منظمة: الجوع في اليمن يدفع البعض لأكل أوراق الشجر

“الاغذية العالمي”: الجوع في اليمن يدفع البعض لأكل أوراق الشجر

المؤتمرنت -
“الاغذية العالمي”: الجوع في اليمن يدفع البعض لأكل أوراق الشجر
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن "الجوع وشح السيولة يدفع عائلات في اليمن، إلى أكل أوراق الشجر".

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر تويتر، أن "دوافع أزمة اليمن، المتمثلة بالصراع والانحدار الاقتصادي، لا تظهر أية بوادر لتراجعها، ما يؤدي إلى تزايد الجوع".

وأضاف البرنامج "هذا يدفع العائلات في اليمن إلى اللجوء إلى تدابير قاسية، مثل أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة".

ولفت إلى أنه "يواصل تقديم الغذاء لإنقاذ الأرواح في البلاد ".

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن، 70 بالمئة في المناطق الواقعة تحت سلطة حكومة المرتزقة ، منذ مطلع 2021، جراء تدهور العملة المحلية.








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