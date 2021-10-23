المؤتمرنت -

إقرار مشاريع خدمية وتنموية في العاصمة صنعاء

أقر اجتماع اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود عباد اليوم، مناقصات عدد من المشاريع الخدمية والتنموية.



حيث أقر الاجتماع الذي ضم عضوي الهيئة الإدارية للمجلس المحلي شرف الهادي وعادل العقاري ووكيلي الأمانة المهندس عبدالكريم الحوثي ومازن نعمان ورئيس هيئة مستشفى الجمهوري الدكتور مطهر مرشد، مناقصات مشاريع استكمال المبنى الملحق لمدرسة أم سليم المرحلة الأولى بمديرية السبعين والتشطيبات لمدرسة مجاهد أبو شوارب في شعوب وكذا استكمال بناء مدرسة زنجبار بمديرية معين والدور الثالث لمجمع علاية الطبي في السبعين بتكلفة 211 مليون ريال.



وبحسب وكالة سبأ للانباء، فقد أقر الاجتماع إنزال مناقصة لشراء وتوريد أجهزة ومستلزمات لتطبيق الربط الشبكي للنظام الآلي للمشتريات والمخازن لعدد 11 فرعا لمصلحة الأحوال المدنية, ودراسات ووثائق المبادرات المجتمعية لعدد تسعة مشاريع خدمية في عدد من المديريات.



وأقر الاجتماع أيضاً دعم السلطة المحلية لهيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بـ30 مليون ريال لصيانة المعدات الطبية.



وتطرق إلى نتائج تحليل مناقصة شراء وتوريد ثلاثة "ونشات" لإدارة مرور، ونتائج التحليل لشراء وتوريد بقية المعدات للوحدة التنفيذية للصيانة.



وأكد أمين العاصمة، أهمية سرعة استكمال الإجراءات وتنفيذ المشاريع وفق المواصفات والفترة الزمنية المحددة بما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.