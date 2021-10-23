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أخبار
المؤتمر نت - غداً .. القوات المسلحة تكشف عن عملية ربيع النصر

غداً .. القوات المسلحة تكشف عن عملية ربيع النصر

المؤتمرنت -
غداً .. القوات المسلحة تكشف عن عملية ربيع النصر
تكشف القوات المسلحة اليمنية غداً عن تفاصيل العملية العسكرية الواسعة " عملية ربيع النصر " في محافظتي مأرب وشبوة.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة ستكشف الساعة الثالثة من عصر يوم غدٍ في إيجاز صحفي عن تفاصيل عملية ربيع النصر التي تم خلالها تطهير عدد من المديريات في محافظتي مأرب وشبوة.

وأشار إلى أنه سيتم بث مشاهد نوعية لمجريات أحداث العملية، وتفاصيل عمليات سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية وقوات الدفاع الجوي وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.








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