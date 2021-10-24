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أخبار
المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حالة عدم استقرار جوي تشهدها اليمن خلال الأيام الخمسة المقبلة اعتباراً من اليوم يصاحبها هطول أمطار متفرقة، وأجواء باردة

عودة الأجواء الباردة.. الشوافي يطمئن المزارعين

المؤتمرنت -
عودة الأجواء الباردة.. الشوافي يطمئن المزارعين
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن حالة عدم استقرار جوي تشهدها اليمن خلال الأيام الخمسة المقبلة اعتباراً من اليوم يصاحبها هطول أمطار متفرقة، وأجواء باردة.

وتوقع الفلكي الشوافي تراجع في هطول الأمطار وأجواء شبه جافة، مشيراً إلى استمرار بعض الامطار المتفرقة متفاوتة الشدة على بعض المناطق من المرتفعات الجنوبية غربية والغربية والسهول الساحلية المحاذية مع توقعات هطول على اجزاء من المناطق الساحلية خصوصاً ارخبيل سقطرى واجزاء من السواحل الشرقية.

ونوه الشوافي إلى انخفاض ملحوظ في درجات حرارة الهواء الصغرى على معظم المناطق خصوصاً المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية.

ودعا الفلكي الشوافي الجميع خصوصاً العاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

وطمأن الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، المزارعين بأن حرارة الهواء لا تزال غير مؤثرة على المزروعات، وأن الحالة ليست شديدة. ونصحهم باخذ الحيطة والحذر اذا سكنت الرياح وانعدام الغطاء السحابي على بعض المزروعات القصيرة القريبة من الارض خصوصاً الثلاث الأيام القادمة من الاثنين حتى الأربعاء.








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